В субботу, 24 декабря, «Хайденхайм» примет «РБ Лейпциг» в рамках 19-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:20 Матч пройдет на «Фойт-Арене» в Хайденхайме-на-Бренце, вмещающей 15 000 зрителей.

17:10 Главным судьей матча будет Тобиас Штилер из Гамбурга.

Стартовые составы команд

«Хайденхайм»: Рамай, Майнка, Гимбер, Фёренбах, Стергиу, Шёппнер, Дорш, Ибрахимович, Хонсак, Бек, Пирингер.

«Лейпциг»: Гулачи, Баку, Орбан, Раум, Битшиабу, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Ромуло, Нуса, Диоманд.

«Хайденхайм»

Баденцы бьются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы. При этом «Хайденхайм» набрал всего лишь 13 очков. А вот забивает команда в среднем гол за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баденцы не уступили «Вольфсбургу» (1:1). До того команда потерпела поражение от «Майнца» (1:2). А вот поединок с «Кельном» принес паритет (2:2). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Баденцы нынче не преуспевают в плане результатов. Вот только оборонительные редуты слишком часто дают сбои. Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баденцы намерены зацепиться за драгоценные баллы.

«РБ Лейпциг»

«Быки» все никак не навяжут «Баварии» борьбу за чемпионство. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы. Причем «РБ Лейпциг» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» были разбиты «Баварией» (1:5). До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Байеру» (1:3). При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

«Быки» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда все никак не закрепится в зоне Лиги чемпионов. При этом «РБ Лейпциг» явно не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Команда не проигрывает «Хайденхайму» уже без малого 11 лет. В нынешней диспозиции «быки» также обязаны брать три очка. Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» постараются плотнее подтянуться к лидирующей группе.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч в рамках Бундеслиги. 30-го августа в Лейпциге победили хозяева со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли между собой 11 матчей. В 6 играх победил «РБ Лейпциг», в 1 «Хайденхайм», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

