22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ницца» и «Гоу Эхед Иглз». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» без очков в активе занимает последнюю, 36-ю строчку и уже не имеет даже теоретических шансов выйти в плей-офф.

Команда после 18-ти туров французского первенства находится на 15-й позиции с отрывом в четыре очка от плей-офф за выживание (16-е место), а также в шесть баллов от вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Тулузы» (1:5).

Ранее коллектив вышел в 1/8 финала Кубке Франции, когда на предыдущей стадии турнира теперь уже в чужих стенах обыграл «Нант» (1:1) по итогам серии пенальти.

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито, Диоп и Ндайшими, дисквалифицирован — Менди.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» выиграла лишь раз при 10-ти поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор своего поля.

Кевин Карлос — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Гоу Эхед Иглз»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглз» с шестью очками занимает 28-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места), а также с отрывом в шесть пунктов от соперника.

Команда после 19-ти туров нидерландского первенства находится на 13-й строчке с отставанием в семь очков от зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-я позиции).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на чужой арене сумел отобрать очки у «Аякса» (2:2).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Хераклес» (2:2) по итогам серии пенальти.

Не сыграют: травмированы — Наубер, Вейенберг и Сатхоф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гоу Эхед Иглз» ни разу не проиграл, во всех случаях сыграв вничью в основное время.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Милан Смит — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Ницца» проиграла

в трех последних матчах «Гоу Эхед Иглз» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Гоу Эхед Иглз» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.83. Ничья — в 4.05, победа «Гоу Эхед Иглз» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Гоу Эхед Иглз».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45