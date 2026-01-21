22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фрайбург» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 мск.
«Фрайбург»
Турнирное положение: Немцы нынче выглядят вполне прилично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Фрайбург» набрал 14 очков в 6 турах второго по значению турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аугсбургом» принесла лишь паритет (2:2).
До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (0:2). Зато поединок с «Гамбургом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Фрайбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Фрайбург» нынче угодил в некоторый кризис. Команда не может победить 2 матча кряду.
Причем «Фрайбург» лишь на один зачетный балл отстает от лидера группы. Да и пропустила команда всего 3 мяча в 6 матчах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Немцы мотивированы подтянуться к лидеру.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Желтые» в Лиге Европы откровенно проваливаются. Команда ныне пребывает на 35 месте турнирной таблицы.
Причем «Маккаби» Тель-Авив в 6 матчах турнира набрал лишь один балл. При этом команда сумела отличиться всего 2 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Желтые» были биты одноклубниками из Хайфы (1:4).
До того команда в серии пенальти одолела «Хапоэль» Тель-Авив. А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сахнину» (1:0).
При этом «Маккаби» Тель-Авив в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Желтые» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Маккаби» Тель-Авив явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге Европы команда в среднем пропускает 3 гола за матч.
«Желтые» твердо намерены хлопнуть дверью напоследок. Вот только проблемы с реализацией никуда не исчезли.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Желтые» постараются поискать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждают 2 матча кряду
- «Маккаби» Тель-Авив в среднем забивает реже гола за матч
- «Фрайбург» в Лиге Европы пропускает в среднем реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.
Прогноз: «Фрайбург» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же «Маккаби» Тель-Авив в последних поединках выглядел бледновато.
Ставка: Фора «Фрайбурга» -2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30