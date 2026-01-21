прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фрайбург» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: Немцы нынче выглядят вполне прилично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Фрайбург» набрал 14 очков в 6 турах второго по значению турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Аугсбургом» принесла лишь паритет (2:2).

До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (0:2). Зато поединок с «Гамбургом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Фрайбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фрайбург» нынче угодил в некоторый кризис. Команда не может победить 2 матча кряду.

Причем «Фрайбург» лишь на один зачетный балл отстает от лидера группы. Да и пропустила команда всего 3 мяча в 6 матчах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Немцы мотивированы подтянуться к лидеру.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Желтые» в Лиге Европы откровенно проваливаются. Команда ныне пребывает на 35 месте турнирной таблицы.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в 6 матчах турнира набрал лишь один балл. При этом команда сумела отличиться всего 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Желтые» были биты одноклубниками из Хайфы (1:4).

До того команда в серии пенальти одолела «Хапоэль» Тель-Авив. А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сахнину» (1:0).

При этом «Маккаби» Тель-Авив в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Желтые» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Маккаби» Тель-Авив явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге Европы команда в среднем пропускает 3 гола за матч.

«Желтые» твердо намерены хлопнуть дверью напоследок. Вот только проблемы с реализацией никуда не исчезли.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Желтые» постараются поискать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждают 2 матча кряду

«Маккаби» Тель-Авив в среднем забивает реже гола за матч

«Фрайбург» в Лиге Европы пропускает в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Фрайбург» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же «Маккаби» Тель-Авив в последних поединках выглядел бледновато.

2.30 Фора «Фрайбурга» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Фрайбурга» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30