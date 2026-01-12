Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Конор Галлахер

«Атлетико», полузащитник, 25 лет

Этот футболист является основным в составе «матрасников». Руководство «Атлетико» хочет сохранить Галлахера, но при неплохом трансферном предложении клуб может передумать.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Астон Вилла» ведет активные переговоры с «Атлетико» по возможному трансферу Галлахера. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Между клубами проводятся продуктивные переговоры, осталось уладить детали. Сумма возможного трансфера может составить около 29-и млн евро.

Помимо этого, другие клубы АПЛ также следят за Галлахером и хотят его подписать. Среди них — «Манчестер Юнайтед». При этом, «красные дьяволы» не продвинулись в переговорах так, как «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне Галлахер провел за «Атлетико» 19 матчей в рамках Примеры и забил 2 гола.

Наш прогноз: Галлахер все-таки перейдет в «Астон Виллу».

Лукас Пакета

«Вест Хэм», полузащитник, 28 лет

Бразилец точно является одним из лидеров «молотобойцев» в последние несколько лет. Пакета очень полезен в середине поля и при стандартах. Такой футболист точно пригодится другим клубам.

По информации talkSPORT, Пакета, кажется, наигрался в «Вест Хэме» и хочет покинуть клуб. Полузащитник изъявил желание продолжить карьеру на родине — в Бразилии.

Руководство «Фламенго» начало суетиться, пытаясь воспользоваться ситуацией, и подписать качественного футболиста. При этом, переговоры пока не стартовали, но Пакета может перейти в бразильский клуб уже в январе.

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» также интересованы в приобретении бразильца, но этим клубам выпала непростая задача — уговорить Пакета остаться в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Пакета провел за «Вест Хэм» 18 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Пакета доиграет нынешний сезон в «Вест Хэме».

Алексей Батраков

«Локомотив», полузащитник, 20 лет

Этот игрок является одним из главных талантов российского футбола. В ближайшее время у Батракова будет реальная возможность перейти в один из топ-клубов Европы.

По данным журналиста Экрема Конура, целый ряд клубов интересуются полузащитником. «Порту», «Барселона», «Интер», «Монако» и «Ювентус» хотят подписать Батракова.

В «Локомотиве» готовы продать полузащитника, но за 35-40 млн евро. Руководство «железнодорожников» хочет прилично заработать на уходе Батракова.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро. Действующее соглашение Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Батраков доиграет нынешний сезон в «Локомотиве», а затем перейдет в топ-клуб Европы.

Марк-Андре тер Стеген

«Барселона», голкипер, 33 года

Немецкий вратарь был основным в стане «сине-гранатовых», но затем что-то пошло не так. После прихода Ханс-Дитер Флика тер Стеген потерял место в старте и, скорее всего, покинет «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, немец согласился покинуть стан «сине-гранатовых» ради игровой практики. Главный претендент на игрока — это «Жирона». Тер Стеген уже согласился перейти в испанский клуб.

Отмечается, что речь идет об аренде до конца нынешнего сезона. При этом, есть загвостка в этой сделке — «Жирона» не сможет выплачивать ту зарплату, которую хочет получать тер Стеген.

Сейчас голкипер находится в списке травмированных. Тер Стеген рассчитывает набрать форму для того, чтобы побороться за место в сборной Германии на чемпионате мира 2026-го года.

В прошедшем сезоне голкипер провел только 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах.

Наш прогноз: Тер Стеген перейдет в «Жирону» на правах аренды.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

Португалец довольно много лет успешно выступает в стане «горожан». Возможно, нынешний сезон станет последним для Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» решил взяться за дело. «Старая синьора» уже вступила в переговоры с представителями Бернарду Силвы, надеясь подписать игрока бесплатно.

Дело в том, что действующий контракт португальца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета этого года. «Ювентус» может уговорить Бернарду Силву не продлевать соглашение с «горожанами».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 31-летнего полузащитника оценивается в 27 млн евро.

В нынешнем сезоне Бернарду Силва провел за «горожан» 21 матч в рамках АПЛ и отметился 2 результативными передачами.

Наш прогноз: Бернарду Силва продлит контракт с «Манчестер Сити», отказавшись от перехода в «Ювентус».

Марк Гехи

«Кристал Пэлас», защитник, 25 лет

Игрок обороны уже давненько находится на карандаше у топ-клубов АПЛ. Гехи показывает отличную игру в «Кристал Пэлас». Кажется, пришло время сменить клубную прописку.

По данным The Independent, «Манчестер Сити» является главным претендентом на подписание Гехи. «Горожане» уже начали переговоры с «Кристал Пэлас» по возможному трансферу.

Действующий контракт Гехи с «орлами» рассчитан до лета 2026-го года. «Манчестер Сити» может попытаться подписать защитника летом бесплатно, но «горожане» не хотят бороться за игрока с другими клубами после сезона, предпочитая заплатить «Кристал Пэлас» уже в зимнее трансферное окно.

«Ливерпуль» и «Арсенал» также заинтересованы в приобретении Гехи. К тому же, сам игрок предпочел бы перейти в стан «мерсисайдцев» или «канониров», а не в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 20-и встречах за «Кристал Пэлас» в АПЛ, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Гехи все-таки перейдет в «Манчестер Сити» этой зимой.