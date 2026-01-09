В этом мадридском дерби всё решилось не «красотой» игры, а двумя короткими вспышками — и тем, как «Реал» сумел пережить всё остальное. Уже на 77-й секунде Федерико Вальверде мощнейше зарядил со штрафного, а после перерыва Родриго наказал «Атлетико» за попытку раскрыться. Дальше было то, что Хаби Алонсо явно не хотел бы повторять в финале: давление, 22 удара «Атлетико», гол Сёрлота и отрезок, где «Реал» доигрывал матч без «чистых» центральных защитников. Но счёт 2:1 устоял — и теперь в воскресенье в Саудовской Аравии будет финал с «Барселоной».

Результат матча Атлетико Мадрид 1:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Федерико Вальверде 2' 0:2 Родриго 55' 1:2 Александр Сёрлот 58' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери ( Науэль Молина 80' ), Маркос Льоренте, Конор Галлахер ( Робен Ле Норман 46' ), Коке ( Джонни Кардозо 60' ), Алекс Баэна ( Антуан Гризманн 60' ), Джулиано Симеоне, Александр Сёрлот ( Тьяго Альмада 74' ), Хулиан Альварес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер ( Фран Гарсия 69' ), Рауль Асенсио ( Ферлан Менди 69' ), Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга ( Франко Мастантуоно 87' ), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор ( Арда Гюлер 81' ), Родриго ( Даниель Себальос 87' ), Alvaro Fernandez Carreras Жёлтая карточка: Винисиус Жуниор 81' (Реал Мадрид)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 10 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 9 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 7 Фолы 7

Встреча только началась, а «Реал» уже получил главное преимущество, которое в матчах такого типа иногда важнее любого плана на игру. На второй минуте Федерико Вальверде со штрафного реактивным ударом отправил мяч в верхний угол. Удар вышел настолько мощным, что даже касание Облака не спасло. В эпизоде надо сказать и о деталях — стенка «Атлетико» была выстроена неидеально, а Сёрлот, стоявший в ней, мог бы сыграть внимательнее, но трудно винить норвежца в том, что он не стал подставлять голову под такую «пушку».

Федерико Вальверде globallookpress.com

Этот момент задал и сценарий, и тон всему полуфиналу. «Реал» получил право уйти глубже и играть от того, что происходит перед его штрафной, а «Атлетико» — необходимость постоянно искать путь к воротам Куртуа.

«Атлетико» давит — Родриго отвечает на контратаке

После раннего пропущенного «Атлетико» постепенно забрал инициативу: команда чаще держала мяч (около 54% времени) и создавала моменты острее и чаще. Сёрлот ещё до перерыва дважды был близок к голу, сначала его удар головой потащил Тибо Куртуа, затем норвежец не попал в створ с пары метров после точной подачи Конора Галлахера. Эпизод, который для «Атлетико» потом станет особенно болезненным.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

Были шансы и у других. Можно отметить момент Алекса Баэны, когда Куртуа снова выручил. Важно, что «Реал» при этом не выглядел командой, уверенно контролирующей ритм. Для мадридского дерби в этой игре было «слишком мало» было действительно высокого уровня, а центр поля превратился в тяжёлую, вязкую дуэль. «Реал» временами просто терпел и ждал, когда появится коридор для ответа.

В начале второго тайма «Реал» нашёл именно тот эпизод, ради которого он и «приглашал» «Атлетико» атаковать. На 55-й минуте Вальверде пасом запустил Родриго за спину обороны, бразилец ускорился, оторвался от опеки и аккуратно пробил мимо Облака. Главным в эпизоде был не столько сам удар бразильца, сколько первое касание и резкое ускорение — именно это разорвало линию «Атлетико».

Родриго globallookpress.com

После серого старта сезона Родриго набрал отличную форму, особенно ярко заметен резкий подъём в последний месяц — три гола и три ассиста в пяти выходах в старте, третий гол в пяти матчах, на фоне того, что в 2025 году у него был длинный отрезок без мячей. В матче, где «Реалу» не хватало яркости и где отсутствовал Мбаппе из-за травмы колена, такая вспышка оказалась решающей.

Сёрлот всё-таки забил, «Реал» заканчивал «на костылях»

Но «Реал» не успел закрепиться в комфорте, всего через несколько минут «Атлетико» вернулся в игру. На 60-й Сёрлот отклеился от Асенсио и замкнул подачу с фланга от Джулиано Симеоне в пустой угол. Этот гол выглядел логичным продолжением предыдущего сюжета — «Атлетико» создавал больше, а Сёрлот, упустивший свои шансы в первом тайме, всё же нашёл момент, где не промахнулся.

Александр Сёрлот globallookpress.com

Дальше началась стадия, в которой «Реал» уже скорее выживал. У «Атлетико» набралось 22 удара, а в концовке ещё был шанс у Хулиана Альвареса, который пробил мимо в компенсированное время. «Атлетико» даже оставался более сильной стороной после голевого обмена, и это тоже важное ощущение, которое запомнит для себя «Реал» перед финалом.

Отдельный слой матча — кадровый, и он напрямую объясняет, почему концовка для «Реала» была такой нервной. Перед игрой сообщали, что Антонио Рюдигер выходит, несмотря на боль в колене, потому что альтернатив почти нет. Хёйсен ещё не набрал форму после мышечного повреждения, Карвахаль только вернулся после почти двух месяцев без игры. Рюдигер продержался 69 минут, но уходил, фактически хромая.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Дальше Алонсо собирал защиту из того, что было. Вышел Менди, Чуамени опустился в линию обороны, а Фран Гарсия поднимался выше по левому флангу после замены Винисиуса. В итоге матч «Реал» заканчивал без «традиционных» центральных защитников на поле — и это важнейший сигнал перед финалом с «Барселоной», куда «Реал» идёт с победой, но с очевидной уязвимостью.

«Реал» взял мини-реванш за 5:2 в первой встрече сезона — прежде всего результатом и двумя ударами, которые состоялись в самый подходящий момент. «Атлетико» вправе злиться на себя: по моментам и по цифрам созданного (2,02 ожидаемых гола против 1,14 у «Реала») эта игра могла повернуться иначе. Но билет в финал забрал «Реал», и теперь именно он получает «Класико» с «Барселоной» в воскресенье.