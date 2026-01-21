прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Штурм». Начало игры — в 20:45 мск.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы нынче выглядят бледно. Команда находится на 30 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Фейеноорд» набрал лишь 3 очка в 6 турах второго по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы были биты «Спартой» (3:4).

До того команда не сумела одолеть «Херенвен» (2:2). Да и поединок с «Твенте» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Фейеноорд» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Роттердамцы нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

Причем «Фейеноорд» традиционно неудачно противостоит «Штурму». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роттердамцы мотивированы вернуться на победный путь.

«Штурм»

Турнирное положение: «Черно-белые» в Лиге Европы выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 29 месте турнирной таблицы.

Причем «Штурм» в 6 матчах турнира набрал лишь 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» не смогли одолеть «Копенгаген» (4:4).

До того команда дала бой «Брюгге» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ершистой «Аустрии» (1:3).

При этом «Штурм» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-белые» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Штурм» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге Европы команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Черно-белые» твердо намерены пробиться в топ-24. Плюс команда не проигрывает «Фейеноорду» уже 3 с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Черно-белые» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Роттердамцы не побеждают уже 6 матчей кряду

«Штурм» не может победить 4 поединка кряду

«Штурм» в Лиге Европы забивает в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Фейеноорд» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Штурм» слишком часто пропускал в последних поединках.

2.00 Фора «Фейеноорда» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Фейеноорд» — «Штурм» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Фейеноорда» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Фейеноорд» — «Штурм» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15