22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Астон Вилла». Начало игры — в 20:45 мск.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Желтые канарейки» сражаются за попадание в восьмерку. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Фенербахче» набрал 11 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Желтые канарейки» переиграли «Аланьяспор» (3:2).
До того команда сумела одолеть «Бейоглу Йени Чарши» (1:0). Да и поединок с «Галатасараем» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фенербахче» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Желтые канарейки» постепенно набирают обороты. Команда победила уже 4 раза кряду.
Причем «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит «Астон Виллау». В обоих поединках команда уступила англичанам.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» мотивированы запрыгнуть в топ-8.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» в Лиге Европы выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» в 6 матчах турнира набрал 15 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Эвертону» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Кристал Пэласом» (0:0).
При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Астон Вилла» явно способна прибавить во всех компонентах. Плюс в Лиге Европы команда в среднем пропускает реже гола за матч.
«Вилланы» твердо намерены побороться за победу в турнире. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Безусловно, номинальные гости будут действовать сверхактивно. «Вилланы» постараются закрепиться в группе лидеров.
Статистика для ставок
- «Желтые канарейки» победили в 4 матчах кряду
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Астон Вилла» одолела «Фенербахче» в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Астон Вилла» намерена закрепиться среди лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят стамбульцам.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75