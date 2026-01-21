прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.45

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Астон Вилла». Начало игры — в 20:45 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Желтые канарейки» сражаются за попадание в восьмерку. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Фенербахче» набрал 11 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Желтые канарейки» переиграли «Аланьяспор» (3:2).

До того команда сумела одолеть «Бейоглу Йени Чарши» (1:0). Да и поединок с «Галатасараем» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фенербахче» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Желтые канарейки» постепенно набирают обороты. Команда победила уже 4 раза кряду.

Причем «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит «Астон Виллау». В обоих поединках команда уступила англичанам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» мотивированы запрыгнуть в топ-8.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в Лиге Европы выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» в 6 матчах турнира набрал 15 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Эвертону» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Кристал Пэласом» (0:0).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Астон Вилла» явно способна прибавить во всех компонентах. Плюс в Лиге Европы команда в среднем пропускает реже гола за матч.

«Вилланы» твердо намерены побороться за победу в турнире. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать сверхактивно. «Вилланы» постараются закрепиться в группе лидеров.

Статистика для ставок

«Желтые канарейки» победили в 4 матчах кряду

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Астон Вилла» одолела «Фенербахче» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Астон Вилла» намерена закрепиться среди лидеров, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят стамбульцам.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75