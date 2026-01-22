В четверг, 22 января, «Фенербахче» примет «Астон Виллу» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

23' Асенсио покатил на Дурана в штрафной «Астон Виллы», но обработать мяч не получилось у нападающего хоязев.

22' В игре много стыков и единоборств, они и определяют вектор развития атак.

20' Удар из-за пределов штрафной «Астон Виллы» нанес Марко Асенсио, в падении поймал мяч вратарь Марко Бизот.

19' С ленточки своих ворот выбил мяч защитник «Фенера» Мюльдюр, после удара Уоткинса из пределов штрафной хозяев.

18' Удар Уоткинса из пределов штрафной «Фенера», в падении заблокировал защитник Мюльдюр.

18' Удар Буэндии из-за пределов штрафной «Фенербахче», мяч мимо створа ворот полетел.

16' Прострел в штрафную «Фенербахче» в правого фланга атаки «Виллы», защитник хозяев Шкриньяр выбил мяч подальше.

14' Асенсио выводил обостряющей передачей Актюркоглу к воротам «Астон Виллы», подстраховал партнеров по команде вратарь гостей Бизот, сыграв ногами далеко за пределами штрафной площади.

11' Подача Роджерса на дальнюю штангу ворот «Фенербахче», дотянулся головой до мяча защитник хозяев Джейден Остерволде, исключив угрозу своим воротам.

10' Удар Фреда из-за пределов штрафной «Астон Виллы», мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратаря гостей Марко Бизота.

09' Прострел Санчо в штрафную «Фенербахче» прервал полузащитник хозяев Исмаиль Юксек.

08' Позиционная атака «Астон Виллы», пока мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.

06' Удар головой из пределов штрафной «Фенера» нанес Тайрон Мингз, мяч мимо ворот пролетел.

05' Уоткинс врывался в штрафную «Фенербахче», успел в подкате выбить мяч защитник хозяев Остерволде.

03' Владеет «Фенербахче» мячом, планомерно развивая позиционную атаку.

02' Повреждение у Юксека после наступа полузащитника «Астон Виллы» Буэндии.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фенербахче».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 47 834 зрителя.

20:25 Главным судьей матча будет Луиш Годинью из Португалии.

Стартовые составы команд

«Фенербахче»: Эдерсон, Семеду, Шкриньяр, Остерволде, Мюльдюр, Асенсио, Юксек, Фред, Нене, Дуран, Актюркоглу.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Мингз, Динь, Богард, Тилеманс, Роджерс, Санчо, Буэндия, Уоткинс.

«Фенербахче»

«Желтые канарейки» сражаются за попадание в восьмерку. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы. При этом «Фенербахче» набрал 11 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Желтые канарейки» переиграли «Аланьяспор» (3:2). До того команда сумела одолеть «Бейоглу Йени Чарши» (1:0). Да и поединок с «Галатасараем» завершился успехом (2:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фенербахче» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

«Желтые канарейки» постепенно набирают обороты. Команда победила уже 4 раза кряду. Причем «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит «Астон Виллау». В обоих поединках команда уступила англичанам. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» мотивированы запрыгнуть в топ-8.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в Лиге Европы выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем «Астон Вилла» в 6 матчах турнира набрал 15 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Эвертону» (0:1). До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Кристал Пэласом» (0:0). При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

«Вилланы» в последних поединках не блистали в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми. При этом «Астон Вилла» явно способна прибавить во всех компонентах. Плюс в Лиге Европы команда в среднем пропускает реже гола за матч. «Вилланы» твердо намерены побороться за победу в турнире. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации. Безусловно, номинальные гости будут действовать сверхактивно. «Вилланы» постараются закрепиться в группе лидеров.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 2 матча. В 1977 году в Лиге Европы УЕФА, в 1-ом раунде «Астон Вилла» дважды одолела «Фенербахче», дома 4:0, на выезде 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45