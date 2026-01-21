прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бранн» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 20:45 мск.

«Бранн»

Турнирное положение: Норвежцы намерены пробиться в евровесну. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Бранн» набрал 8 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Норвежцы уступили пражской «Славии» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Копенгагеном» (1:1). А вот поединок с «Фенербахче» завершился поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бранн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Бранн» нынче угодил в кризис. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Бранн» лишь на один зачетный балл опережает идущее на 25 месте загребское «Динамо». Да и пропустила команда 7 мячей в 6 матчах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Норвежцы мотивированы закрепиться в топ-24.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Волки» в Лиге Европы выглядит выгодно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидтьюлланн» в 6 матчах турнира набрал 15 очков. При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Волки» переиграли «Кривбасс» (3:0).

До того команда не уступила «Ференцварошу» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сеннерьюску» (6:3).

При этом «Мидтьюлланн» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках вполне преуспевали в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Мидтьюлланн» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге Европы команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

«Волки» твердо намерены закрепиться в первой восьмерке. Да и с реализацией у команды нынче полный ажур!

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Волки» постараются продолжить свой успешный ход.

Статистика для ставок

Норвежцы не побеждают 3 матча кряду

«Мидтьюлланн» не проигрывает 3 матча подряд

«Волки» в Лиге Европы забивают в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Волки» намерены удержаться среди лидеров, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же «Бранн» в последних поединках выглядел бледновато.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Бранн» — «Мидтьюлланн» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Мидтьюлланна» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Бранн» — «Мидтьюлланн» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65