22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» с 11-ю очками занимает 13-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда по итогам 21-го тура итальянского чемпионата занимает восьмую позицию с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также в 10 очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Фиорентины» (1:2).
Ранее в поединке предыдущего тура итальянской Серии А коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Верону» (3:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Бернардески, Бонифаци, Де Сильвестри, Лукуми, Сулемана и Витик, дисквалифицирован — Хелланн.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Федерико Бернардески — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» с семью очками занимает 24-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), опережая 25-е место лишь по дополнительным показателям.
Команда после 22-х поединков шотландского первенства находится на второй строчке с отставанием в шесть очков от лидера «Хартса», только по дополнительным показателям опережая третий «Рейнджерс».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Шотландии клуб на чужой арене одержал победу над заштатный «Окинлек Толбот» (2:0).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал три очка, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:0 обыграл «Фалкирк».
Не сыграют: травмированы — Картер-Уикерс, Ихеаначо, Джонстон, Жота, Османд и Саракки, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» выиграл.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, им будет сложно этого добиться, если учесть преимущество соперника в классе.
Беньямин Нюгрен и Рэо Хататэ — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Селтика» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Селтик» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.40, победа «Селтика» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, результативная игра фаворита обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь хозяева не выиграли в восьми из девяти последних матчей.
Ставка: «Селтик» не проиграет за 2.53