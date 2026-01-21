Вытолкнет ли «Болонья» из зоны плей-офф «Селтик»?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.80

22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» с 11-ю очками занимает 13-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в два балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 21-го тура итальянского чемпионата занимает восьмую позицию с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также в 10 очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Фиорентины» (1:2).

Ранее в поединке предыдущего тура итальянской Серии А коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Верону» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Бернардески, Бонифаци, Де Сильвестри, Лукуми, Сулемана и Витик, дисквалифицирован — Хелланн.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Федерико Бернардески — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» с семью очками занимает 24-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), опережая 25-е место лишь по дополнительным показателям.

Команда после 22-х поединков шотландского первенства находится на второй строчке с отставанием в шесть очков от лидера «Хартса», только по дополнительным показателям опережая третий «Рейнджерс».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Шотландии клуб на чужой арене одержал победу над заштатный «Окинлек Толбот» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал три очка, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:0 обыграл «Фалкирк».

Не сыграют: травмированы — Картер-Уикерс, Ихеаначо, Джонстон, Жота, Османд и Саракки, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» выиграл.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, тем не менее, им будет сложно этого добиться, если учесть преимущество соперника в классе.

Беньямин Нюгрен и Рэо Хататэ — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Селтика» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Селтик» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.40, победа «Селтика» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, результативная игра фаворита обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь хозяева не выиграли в восьми из девяти последних матчей.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 2.53