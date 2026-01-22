У гостей нет права на ошибку в битве за плей-офф

В предпоследнем туре общего этапа Лиги Европы «Болонья» примет «Селтик» на стадионе «Ренато Даль’Ара». Итальянцы идут тринадцатыми и продолжают борьбу за прямой выход в восьмёрку, тогда как шотландский клуб балансирует на грани зоны плей-офф и не имеет права на осечку. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21' Неточно отдал Энгельс, по правому флангу перспективно открывался Янг.

20' Роу прошёл к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, защитник помешал пробить Даллинге!

19' Трасти заблокировал удар Даллинги! Отличная позиция была у нападающего после подачи с угла поля.

18' «Селтик» потерял мяч на своей половине, Даллинга мог выходить 1 на 1 с вратарём, но Макгрегор в подкате выбил мяч!

17' Зортеа прошёл по правому флангу, сыграл в стенку с Роу и пробил в ближний угол — в руки Шмейхелю.

15' Маэде пришлось временно покинуть поле, что-то с глазом у нападающего «Селтика».

13' У Тирни не получился заброс по флангу, слишком сильно запустил мяч вперёд защитник.

11' Зортеа нарушил правила в атаке, снёс Тирни на фланге.

08' Скорупский забрал мяч в руки после рикошета от защитника.

07' Спасает Скорупский после удара Маэды! В ближнюю девятку бил игрок «Селтика», в этот раз справился кипер.

05' ГООООООООЛ! Впереди «Селтик»! Скорупский отдал мяч прямо в ноги Маэде, тот отдал на пустые ворота, а Хатате без проблем завершил. Ужасная ошибка вратаря, 0:1!

03' Домингес навесил в штрафную, неточно получилось.

01' «Селтик» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Команды на поле, гимн Лиги Европы прозвучал, совсем скоро начинаем!

20:25 В Болонье сегодня вечером около 4 градусов, а по ходу матча есть вероятность дождя. Не самая типичная погода для Эмилии-Романьи, но на футбол повлиять не должна.

Игроки «Болоньи» и «Селтика» на разминке uefa.com

20:10 Стартовые составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Зортеа, Казале, Хеггем, Миранда, Фергюсон, Моро, Побега, Роу, Даллинга, Домингес.

«Селтик»: Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Донован, Энгельс, Хатате, Макгрегор, Тунекти, Маэда, Янг.

19:55 Судейская бригада матча: главный арбитр — Василис Фотиас (Греция), ассистенты — Андреас Мейнтанас (Греция), Михаил Пападакис (Греция), VAR — Ангелос Евангелу (Греция), AVAR — Брам ван Дрисше (Бельгия), четвёртый арбитр — Александрос Цакалидис (Греция).

«Болонья»

Для «россоблу» текущий евросезон уже стал подтверждением статуса команды, способной стабильно конкурировать на континентальном уровне. После поражения от «Астон Виллы» на старте турнира команда Винченцо Итальяно не проигрывает в пяти матчах подряд, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Эти результаты позволили «Болонье» набрать одиннадцать очков и приблизиться к топ-8 всего на два балла.

Однако на фоне уверенных выступлений в Лиге Европы форма команды в других турнирах вызывает вопросы. За последние девять матчей во всех соревнованиях «Болонья» одержала лишь одну победу, потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. Этот спад стал особенно заметен в Серии A, где команде не хватает стабильности в обороне и реализации моментов.

Итальяно может пойти на ротацию состава после неудачи в чемпионате. Возможны изменения в средней линии и атаке, где хорошо проявили себя Джованни Фаббьян и Джонатан Роу, отметившиеся результативным взаимодействием после выхода на замену. При этом травмы и сомнительное состояние ряда защитников могут сказаться на балансе игры.

«Селтик»

Шотландский клуб подходит к выезду в Италию в противоречивом состоянии. Смена тренерского штаба по ходу сезона вновь вывела на авансцену Мартина О’Нила, который во второй раз за год сумел стабилизировать ситуацию. После его возвращения «кельты» выиграли три матча подряд, вернув уверенность и интенсивность в игре.

Тем не менее, кампания «Селтика» в Лиге Европы остаётся крайне неровной. Семь очков после шести туров оставляют команду лишь на 24-м месте, и отрыв от конкурентов минимален. Любая потеря очков может привести к вылету за пределы зоны плей-офф, поэтому встреча в Болонье имеет для гостей почти решающее значение.

О’Нил, как ожидается, выставит максимально боевой состав после ротации в национальном кубке. Возвращение Каспера Шмейхеля в ворота должно добавить надёжности обороне, а активность Маэды, Хатате и Тунекти впереди станет ключом к попытке навязать хозяевам высокий темп и воспользоваться их нестабильной формой.