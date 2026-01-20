прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.36

21 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы нынче выглядят не столь ярко. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Ювентус» набрал 9 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы были биты «Кальяри» (0:1).

До того команда учинила разгром «Кремонезе» (5:0). Да и поединок с «Сассуоло» завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринцы нынче не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Ювентус» традиционно неудачно противостоит «Бенфике». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы мотивированы побороться за попадание в восьмерку сильнейших.

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы в Лиге чемпионов выглядят бледно. Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» в 6 матчах турнира набрал лишь 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы одолели «Риу Аве» (2:0).

До того команда была бита «Порту» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ершистой «Браги» (1:3).

При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонцы в последних поединках не блистали сверхуверенной игрой. Команда забивает с некоторой натугой.

При этом «Бенфика» явно способна прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Лиссабонцы твердо намерены пробиться в топ-24. Плюс команда не проигрывает «Старой Сеньоре» уже 33 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Туринцы уже 33 года не побеждают «Бенфику»

«Ювентус» в среднем забивает 2 гола за матч

«Бенфика» в Лиге чемпионов забивает в среднем один мяч за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Ювентус» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «орлы» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15