До матча
22:40 Главным судьей матча будет Сердар Гёзюбююк из Голландии.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калюлю, Маккенни, Локателли, Камбьязо, Йылдыз, Тюрам-Юльен, Миретти, Дэвид.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Баррейро, Судаков, Престианни, Эурснес, Шельдеруп, Павлидис.

«Ювентус»

Туринцы нынче выглядят не столь ярко.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.  При этом «Ювентус» набрал 9 очков в 6 турах главного турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Туринцы были биты «Кальяри» (0:1).  До того команда учинила разгром «Кремонезе» (5:0).  Да и поединок с «Сассуоло» завершился уверенным успехом (3:0).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Ювентус» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Туринцы нынче не столь стабильны.  Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.  Причем «Ювентус» традиционно неудачно противостоит «Бенфике».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Туринцы мотивированы побороться за попадание в восьмерку сильнейших.

«Бенфика»

Лиссабонцы в Лиге чемпионов выглядят бледно.  Команда ныне пребывает на 25 месте турнирной таблицы.  Причем «Бенфика» в 6 матчах турнира набрал лишь 6 зачётных баллов.  При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  Лиссабонцы одолели «Риу Аве» (2:0).  До того команда была бита «Порту» (0:1).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от ершистой «Браги» (1:3).  При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Лиссабонцы в последних поединках не блистали сверхуверенной игрой.  Команда забивает с некоторой натугой.  При этом «Бенфика» явно способна прибавить во всех компонентах.  Да и в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.  Лиссабонцы твердо намерены пробиться в топ-24.  Плюс команда не проигрывает «Старой Сеньоре» уже 33 года.  Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Лиссабонцы постараются найти свои шансы в контригре.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 1 матч в общем этапе Лиги Чемпионов. 29 января 2025 года в Турине победила «Бенфика» со счетом 0:2.

За всю историю команды сыграли между собой 11 матчей.  В 7 играх победила «Бенфика», в 1 «Ювентус», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

