21 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Галатасарай» и «Атлетико». Начало игры — в 20:45 мск.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» с девятью баллами в активе занимает 18-ю позицию, что зоне плей-офф (9-24-е места) и на три очка опережает 25-ю позицию, что вне зоны плей-офф.

Команда по итогам 18-ти поединков турецкого первенства набрала 43 пункта и находится на первой позиции с отрывом в один балл от своего главного преследователя — «Фенербахче».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Газиантепом» (1:1).

Ранее в предыдущем поединке, который пришелся на второй раунд Кубка Турции, коллектив уже оказался на высоте, на выезде обыграв «Фетхиеспор» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Гюрпюз и Караташ, дисквалифицирован — Балтаджи.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл пять раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с шестью голами.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» с 12-ю очками занимает восьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала и по дополнительным показателям опережает зону плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 20-ти туров испанского первенства набрала 41 балл и находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в восемь пунктов от лидирующей «Барселоны».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на своей арене оставил не у дел «Алавес» (1:0).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Испании, когда на предыдущей стадии теперь в чужих стенах одержал победу над «Депортиво» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Нико Гонсалес и Лангле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Галатасарай» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Атлетико» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Атлетико» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.90, победа «Галатасарая» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в шести из семи последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Атлетико» победит за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35