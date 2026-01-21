В Стамбуле — матч с прямыми турнирными последствиями. «Галатасарай» и «Атлетико» подходят к седьмому туру групповой стадии Лиги Чемпионов с разницей всего в 3 очка, и исход встречи на «Рамс Парке» может напрямую повлиять на распределение мест в зоне прямого выхода в 1/8 финала. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16' Руджери не зацепился за мяч на левом фланге, Ганцко забрасывал.

15' Сёрлот нарушил правила на Санчесе в борьбе за мяч.

14' Чакыр выбил мяч кулаком после навеса Альвареса с углового.

14' «Атлетико» подаст с угла поля.

13' Санчес заблокировал подачу Альвареса с левого фланга.

12' Торрейра пытался пяткой скинуть в штрафную, надёжно играет защита «Атлетико».

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 1 1 Фолы 1

11' Угловой заработал «Галатасарай».

11' У Йылмаза не получилось войти в штрафную с левого фланга, накрыл его Льоренте.

09' Осимхен нарушил правила на Пубиле, слишком активно боролся с защитником.

07' Сане опасно прострелил в центр штрафной, Осимхен сделал несколько лишних шагов в сторону ворот.

04' ГОООООООЛ! Впереди «Атлетико»! Сёрлот грамотно придержал мяч в штрафной, отдал на фланг, Руджери навесил на дальнюю штангу, а Симеоне замкнул головой в пустой угол. 0:1!

04' Лемина перехватил мяч на половине поля соперника и мощно пробил издали, Облак на месте.

02' Альварес пробил с острого угла, попал в сетку с обратной стороны.

01' «Галатасарай» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Матч начинается с минуты молчания в честь жертв трагедии в Кордове.

20:45 Команды на поле, гимн Лиги Чемпионов прозвучал, всё готово к старту!

20:35 Около 7 градусов сегодня в Стамбуле, отличная погода для еврокубкового вечера.

20:20 Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Чакыр, Шаллай, Санчес, Бардакджи, Эльмалы, Торрейра, Лемина, Сане, Акгюн, Йылмаз, Осимхен.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Альмада, Барриос, Коке, Симеоне, Альварес, Сёрлот.

20:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Иштван Ковач, ассистенты — Михай Марича, Ференц Туньоги, VAR — Роб Диперинк, ассистент VAR — Кэтэлин Попа, четвёртый арбитр — Саболч Ковач.

«Галатасарай»

Турецкий клуб проводит неоднозначную, но по-прежнему конкурентоспособную кампанию в Лиге чемпионов. После шести туров команда Окана Бурука набрала 9 очков, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения, что позволяет занимать 18-е место в общей таблице. От восьмой позиции, дающей прямой билет в 1/8 финала, «Галатасарай» отделяют всего три очка, но такая же дистанция — и до зоны вылета из топ-24.

Домашний фактор остаётся одним из главных аргументов хозяев. В текущем сезоне «Галатасарай» потерпел лишь одно поражение в 14 матчах на своём поле во всех турнирах, а в еврокубках уступил дома только «Юниону». Однако именно в матчах с испанскими командами статистика выглядит тревожно, лишь одна победа в последнем 21 матче и 15 поражений за этот период.

Кадровая ситуация перед встречей остаётся напряжённой. Команде не помогут Метехан Балтаджи (дисквалификация), Габриэл Сара и Арда Уньяй, под вопросом участие Вильфрида Синго. При этом возвращение Виктора Осимхена после Кубка африканских наций и ожидаемое появление Лероя Сане в атаке заметно повышают атакующий потенциал хозяев.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне подходит к выезду в Турцию в более комфортном турнирном положении. «Атлетико» занимает восьмое место, имея 12 очков после 6 матчей. Пока что этого недостаточно для прямого выхода в 1/8 финала, а плотность таблицы не оставляет пространства для осечки.

Испанцы постепенно набрали ход после неудачного старта еврокампании. В последних матчах Лиги чемпионов они обыграли ПСВ и добились важной победы над «Алавесом» в чемпионате, сохранив минимальный счёт. При этом выездные игры в Европе остаются неудобными, «Атлетико» уже пропустил 9 мячей на выезде — третий худший показатель среди всех участников турнира.

В кадровом плане ситуация у гостей стабильнее. Вне игры остаются только Клеман Ленгле и Нико Гонсалес, тогда как ключевые фигуры атаки в строю. Хулиан Альварес стал одним из главных героев группового этапа, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами в 5 матчах и оставаясь ключевым элементом атакующей игры команды.

Очные встречи

История противостояния полностью на стороне мадридцев. «Атлетико» ни разу не проигрывал «Галатасараю» в официальных матчах: 4 победы и 1 ничья в европейских турнирах. Более того, испанский клуб не пропустил ни одного мяча в очных встречах Лиги чемпионов, включая выезды в Турцию — 1:0 в сезоне-1973/74 и 2:0 в сезоне-2015/16.

