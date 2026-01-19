20 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Спортинг» с десятью очками в активе занимает 14-ю позицию с отставанием всего два балла от зоны прямой квалификации (1-8-е места). Команда смогла забить 12 мячей, пропустив восемь в свои.
В чемпионате Португалии клуб идет на втором месте с 45 очками в активе. Отставание от лидирующего «Порту» составляет всего три балла. У клуба 14 побед, три матча вничью и одно поражение.
Последние матчи: в последней игре «Спортинг» крупно обыграл своего соперника. В чемпионате Португалии был разгромлен «Каса Пиа» со счетом 3:0.
Ранее клуб проиграл «Витории Гимарайнш» в Кубке лиги со счетом 1:2 и поделил очки в лиге с «Жил Висенте» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в новом году «Спортинг» провел три матча: один проиграл, один свел вничью и один выиграл. Клуб до праздников выдал серию из пяти встреч без поражений, забив в них 18 мячей.
В последнем матче Лиги чемпионов клуб уступил «Баварии» со счетом 1:3, ранее клуб разгромил «Брюгге» со счетом 3:0 и поделил очки с «Ювентусом» (1:1).
«ПСЖ»
Турнирное положение: «ПСЖ» с 13-ю очками в активе занимает третью позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места). Парижане выиграли четыре матча, по разу проиграли и сыграли вничью.
Команда по итогам 18 туров Лиги 1 идет на второй строчке с 42 баллами и отстает от лидирующего «Ланса» всего на один пункт. У клуба 13 побед, три матча вничью и два поражения.
Последние матчи: в последнем матче «ПСЖ» разгромил «Лилль» в чемпионате Франции со счетом 3:0. Ранее клуб проиграл «Парижу» в кубке страны (0:1) и завоевал Суперкубок Франции, победив «Марсель» (осн. время 2:2, по пенальти — 4:1).
В последних матчах Лиги чемпионов парижский гранд поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), устроил голевую феерию против «Тоттенхэма» (5:3) и проиграл «Баварии» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Кентен Нджанту.
Состояние команды: «ПСЖ» в статусе действующего обладателя титула Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие первого места в общем зачете, продолжает угрожать всем европейским грандам в текущем сезоне.
Главным бомбардиром команды в турнире является Витинья. У полузащитника четыре забитых мяча.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» забил больше всех в текущем сезоне Лиги чемпионов
- «Спортинг» забивает в 29 матчах к ряду в этом сезоне
- «ПСЖ» выиграл пять из шести последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 4.00, победа «Спортинга» — в 4.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.28.
Прогноз: Предлагаем сыграть на очевидном варианте. Поставим на победу «ПСЖ» с форой (-1) в матче.
Ставка: Фора «ПСЖ» (-1) в матче за 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на тотале больше 4 мячей в матче. Команды любят и умеют играть в атакующий футбол.
Ставка: ТБ 4 в матче за 3.45.