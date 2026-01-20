Во вторник, 20 января, лиссабонский «Спортинг» примет на своем поле ПСЖ в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе», который вмещает 52 095 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — ПСЖ. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Спортинг»: Силва Руй, Фреснеда Иван, Инасиу Гонсалу, Матеус Рейс, Мангаш Рикарду, Симоэш Жоау, Морита Хидемаса, Катамо Джени, Тринкау Франсишку, Араухо Максимилиано, Суарес Луис.

ПСЖ: Шевалье Люка, Заир-Эмери Уоррен, Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Маюлу Сенни, Витинья, Руис Фабиан, Дуэ Дезире, Дембеле Усман, Баркола Бредли.

«Спортинг»

«Спортинг» — крепкий середняк нынешнего сезона Лиги чемпионов. В турнирной таблице команда занимает 14-е место с десятью набранными очками в копилке. В шести предыдущих турах лиссабонский клуб одержал три победы при одной ничье и двух поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей (+4) — 12:8.

В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Порту» на семь очков. В последнем туре национального первенства лиссабонский клуб дома разгромил клуб «Каса Пиа» со счетом 3:0.

ПСЖ

ПСЖ является одним из лидеров общего этапа Лиги чемпионов и в данный момент занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю набранными очками в шести предыдущих турах. Отставая от лидирующего «Арсенала» составляет пять баллов. Парижане показывают классную результативность и имеют разницу забитых и пропущенных мячей (+11) — 19:8.

В чемпионате Франции у ПСЖ полный порядок — команда занимает второе место в таблице и всего на одно очко отстает от лидирующего «Ланса». Победная серия парижан во французской Лиге 1 составляет четыре матча. Единственная неудача, которая постигла подопечных Луиса Энрике в последнее время — это вылет из Кубка Франции из-за поражения «Парижу» (0:1).

Личные встречи

Между собой Спортинг и ПСЖ до этого играли всего один раз, было это в далеком 2010-м году в рамках товарищеской встречи. В том матче победу праздновали парижане со счетом 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30