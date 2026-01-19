20 января в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кайрат» и «Брюгге». Начало встречи — 18:30 мск.
«Кайрат»
Турнирное положение: после 6 туров «Кайрат» занимает последнее, 36-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с одним очком.
Последние матчи: в предыдущей игре Лиги чемпионов «Кайрат» на своем поле проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1. Матч проходил под диктовку соперника и итоговый результат более чем закономерен.
Ранее было поражение от «Копенгагена» (2:3) в гостях и от «Интера» (1:2).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: сейчас в чемпионате Казахстана перерыв и понятно, что «Кайрат» находится не в лучшем физическом состоянии. Команда играет только товарищеские матчи и в последней встрече была ничья с хорватским «Вараждином» вничью со счетом 0:0.
«Брюгге»
Турнирное положение: пока «Брюгге» идет 31-м в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Последние матчи: в шестом туре ЛЧ «Брюгге» на своем поле потерпел разгромное поражение от лондонского «Арсенала» (0:3), который является единоличным лидером турнира. Причем, «Брюгге» был не безнадежен и имел несколько опасных моментов, чтобы забить.
В последнем туре чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл на своем поле «Лувьеру» (2:3), а до этого было поражение в Кубке страны от «Шарлеруа» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Миньоле (в), Аудор (п). Под вопросом выход Тциолиса (н).
Состояние команды: в декабре 2025 года команду возглавил известный в прошлом хорватский футболист Иван Леко. Начав с трех побед подряд, сейчас «Брюгге» немного затормозил и потерпел два поражения. Тем не менее, состав у команды довольно приличный, хоть и был недавно продан в «Брентфорд» местный талант Фуро.
Статистика для ставок
- Никогда ранее команды между собой не играли
- «Кайрат» проиграл три последних игры в ЛЧ, а в чемпионате Казахстана были две ничьи
- В пяти последних официальных играх во всех турнира «Брюгге» три раза победил и дважды уступил
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кайрата» дают 4,90, а на «Брюгге» — 1,61, ничью букмекеры оценивают в 4,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.
Прогноз: хозяева потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов и не имеют официальной игровой практики, поэтому вряд ли стоит от ниж ожидать качественного футбола. В свою очередь, «Брюгге» кровь из носу необходима победа, чтобы иметь шансы на выход в следующий раунд.
Основная ставка: победа «Брюгге» плюс тотал меньше 4,5 за 2,07.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей в первые 45 минут.
Дополнительная ставка: «Брюгге» выиграет в первом тайме за 2,2.