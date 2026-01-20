В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет «Брюгге» на «Астана Арене». Для чемпионов Казахстана это последний шанс сохранить математические шансы в еврокубках, тогда как бельгийцы приезжают с реальной задачей — остаться в гонке за топ-24 и путёвку в плей-офф. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

18:00 Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Анарбеков, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Мата, Глейзер, Касабулат, Жоржинью, Мрынский, Громыко, Эдмилсон.

«Брюгге»: Жакерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Ветлесен, Ванакен, Форбш, Верман, Диахон.

17:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Донатас Румшас (Литва), ассистенты — Александрас Радиуш (Литва) и Довидас Сужеделис (Литва), четвёртый арбитр — Робертас Валиконис (Литва), VAR — Томаш Квятковски (Польша), ассистент VAR — Павел Пскит (Польша).

«Кайрат»

Дебютный сезон на общем этапе Лиги чемпионов для «Кайрата» пока складывается жёстко. Команда Рафаэля Уразбахтина остаётся на последнем месте с одним очком после шести туров и без побед, а любая новая осечка официально закроет для неё европейскую кампанию.

По ходу турнира «Кайрат» показывал отдельные конкурентные отрезки, особенно в матчах с «Интером» и «Копенгагеном», однако системные проблемы в обороне регулярно перечёркивали позитив. Четыре забитых мяча и пятнадцать пропущенных лишь подчёркивают разницу в классе на этом уровне

Дополнительным фактором становится и нейтральность арены, из-за суровой зимы в Алматы матч перенесён в Астану. Формально домашняя встреча лишена привычной поддержки, но при этом даёт шанс сыграть без погодных ограничений и максимально дисциплинированно.

«Брюгге»

Для команды Ивана Леко этот выезд — матч на выбывание в прямом смысле. Бельгийцы имеют четыре очка и сохраняют шансы на топ-24, но потеря очков в Астане почти наверняка поставит крест на продолжении турнира.

Кампания «Брюгге» получается рваной, яркие атакующие всплески сочетаются с уязвимостью в защите. Девятнадцать забитых и пятнадцать пропущенных мячей за последние шесть матчей во всех турнирах говорят о том, что команда часто играет на грани риска.

Дополнительную интригу создаёт кадровая ситуация, оба основных вратаря вне игры, и место в воротах, вероятно, займёт резервный голкипер. На фоне нестабильной обороны это делает контроль темпа и концентрацию ключевыми условиями успеха.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07.