Выиграет ли «Наполи» битву за плей-офф у «Копенгагена»?

20 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» с семью очками в активе занимает 24-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отрывом в один балл от 25-го, непроходного места.

Команда не проводила официальных поединков в новом году, ведь в датском первенстве пауза, где по итогам 18-ти туров она занимает пятую строчку с отставанием в 12 пунктов от лидера «Орхуса».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с австрийским «Штурмом» (4:4).

Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также не выиграл, но на этот раз сыграл вничью с норвежским «Бранном» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Уэскас, Маттссон и Вест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными, а два — товарищескими, «Копенгаген» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» с семью очками в активе занимает 23-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отрывом только в один балл от 25-го, непроходного места.

Команда по итогам 21-го тура итальянской Серии А находится на третьей позиции с отставанием в шесть очков от лидера «Интера», а также с отрывом в один пункт от четвертой в таблице «Ромы».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал победу над «Сассуоло» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив уже потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Пармой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Замбо-Ангисса, Нерес, де Брейне, Гилмор, Лукаку, Марьянуччи, Маццокки и Мерет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Наполи» выиграл пять раз при трех ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Скотт Мактоминей — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Копенгагена» забивали обе команды

в восьми из 10-ти последних матчей «Наполи» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из 10-ти последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Копенгагена» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних домашних матчей хозяев.

1.82 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Копенгаген» — «Наполи» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

2.18 «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Копенгаген» — «Наполи» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.18