прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.00

18 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: коллектив из Сан-Себастьяна не претендует в текущем сезоне на высокие места и является середняком лиги.

«Королевский клуб» в настоящий момент занимает только одиннадцатую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

Сан-себастьянцы за 19 туров забили 24 мяча, а пропустили на три гола больше.

Последние матчи: среди недели «бело-голубые» по пенальти смогли пройти «Осасуну» и вышли в четвертьфинал Кубка Испании.

До этого же в чемпионате страны сан-себастьянский коллектив обыграл «Хетафе» (2:1), но поделил очки с «Атлетико» (1:1) и «Леванте» (1:1).

А вот перед этим «Реал Сосьедад» оказался слабее «Жироны» (1:2) и «Алавеса» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Янгель Эррера и Иньяки Руперес.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» из-за неубедительной игры совсем недавной сменил главного тренера. Новым наставником коллектива стал Пеллегрино Матараццо. Это сразу дало свои плоды и команда пока что не проигрывает.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял только 11-е место, а сейчас точно хочет быть как минимум не хуже.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив является главным и однозначным фаворитом текущего сезона испанского чемпионата.

Сейчас команда из столицы Каталонии лидирует в турнирной таблице, заработав 49 очков за 19 матчей.

За это время каталонцы 53 раза поразили ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели коллектив из одноименного города выиграл у «Расинга» (2:0) и пробился в четвертьфинал Кубка Испании.

До этого команда из Барселоны обыграла «Атлетик» (5:0) и «Реал» (3:2), победив в Суперкубке Испании.

Перед этим же «блаугранас» сломили сопротивление «Эспаньола» (2:0) и «Вильярреала» (2:0) в чемпионате Испании.

Не сыграют: в стане «сине-гранатовых» травмированы Андреас Кристенсен, Гави и Дро Фернандес.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика не имеют себе равных в текущем сезоне Примеры. «Барселона» на четыре балла опережает второй «Реал» и на восемь очков третий «Вильярреал». Еще целый круг впереди, но игра «Барселоны» лучше, чем у соперников и она не должна терять преимущество.

«Барселона» уже выиграла Суперкубок Испании, является фаворитом чемпионата и Кубка страны, а также должна выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Пока что сезон складывается крайне удачно.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Барселона» выиграла 11 подряд последних матчей

В последнем очном матче «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.70, а победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.

Прогноз: матчи «Барселоны» обычно получаются результативными и в этот раз тоже так и должно быть.

2.00 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.

Прогноз: «Барселона» хоть и играет в гостях, но должна побеждать и делать это уверенно.

2.30 победа Барселоны с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 2.30.