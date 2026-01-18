Выезд в Сан-Себастьян традиционно остаётся для «Барселоны» одним из самых неудобных. «Реал Сосьедад» дома навязывает высокий темп и редко играет вторым номером, а каталонцы после серии перелётов и плотного графика вряд ли будут форсировать события с первых минут. С учётом текущей формы команд матч ожидается плотным и сдержанным по счёту, где многое решит реализация отдельных эпизодов и качество позиционной обороны

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

23:00 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Сан-Себастьяне дождь, +6 градусов

22:45 Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания); Ассистент: Анхель Невадо Родригес (Бадахос, Испания); Ассистент: Хавьер Мартинес Николас (Испания); Резервный: Даниэль Миранда (Испания).

22:38 Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания), вместимостью 40000 зрителей.

Стартовые составы команд

Реал Сосьедад: Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Хон Мартин, Серхио Гомес, Игор Субельдия, Беньят Туррьентес, Карлос Солер, Брайс Мендес, Такефуса Кубо, Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль.

Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Френки де Йонг, Ламин Ямаль, Педри, Фермин Лопес Мартин, Дани Ольмо, Ферран Торрес.

Реал Сосьедад

Баски подходят к матчу на 12-м месте Ла Лиги, оставаясь в плотной зоне между борьбой за еврокубки и нижней частью таблицы. Команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах, но стабильности это не добавило: при Пеллегрино Матараццо «Сосьедад» стал заметно активнее впереди, забив пять мячей в трех недавних играх, однако пропускает в каждом матче. Показательной стала кубковая встреча с «Осасуной», где баски нанесли 30 ударов по воротам и отыгрались с 0:2, но при этом допустили серию грубых позиционных ошибок у своих ворот. Дома «Сосьедад» старается играть смелее, чаще поднимая линию прессинга, однако это регулярно приводит к оголённым зонам в обороне, чем соперники пользуются.

Барселона

Каталонцы возвращаются в Ла Лигу после насыщенного отрезка, в котором уместились Суперкубок Испании и выезд в Кубке Короля. Команда Ханси Флика находится в отличной форме: 11 побед подряд во всех турнирах и лишь один пропущенный мяч в шести из семи последних матчей. В Примере «Барселона» выиграла первый круг, забивая в среднем два мяча за игру и делая акцент на контроль темпа. Даже при ротации состава каталонцы сохраняют баланс между владением и эффективными контратаками, что было видно в кубковом матче с «Расингом» (2:0). Единственный вопрос перед поездкой в Сан-Себастьян — нагрузка и возможные изменения в составе на фоне скорого матча Лиги чемпионов.

Личные встречи

В первом круге текущего сезона «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» дома со счётом 2:1. В целом преимущество на стороне каталонцев: 117 побед против 38 у басков при 42 ничьих. Однако в Сан-Себастьяне картина куда ровнее — «Сосьедад» выиграл два из шести последних домашних матчей против «Барселоны». При этом лишь в одном из семи предыдущих очных поединков команды суммарно забивали больше трёх мячей.

