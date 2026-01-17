18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Брест». Начало игры — в 22:45 мск.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» на 2 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» одолели «Лилль» (2:1).
До того команда уверенно переиграла «Монако» (3:1). Плюс поединок с «Сен-Сиром» завершился успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Лион» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Корентен Толиссо — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Ткачи» нынче знатно поднаторели в плане результатов. Команда победила в 5 своих последних поединках.
Причем «Лион» традиционно сложнго противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» намерены подтянуться к заветной тройке лидеров.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» на 8 очков отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» одолели «Осер» (2:0).
До того команда в серии пенальти уступила «Авраншу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкого «Ренна» (1:3).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Брест» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда уже год не побеждает «ткачей». Да и вообще, «пираты» явно не отличаются пресловутой стабильностью результатов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пираты» твердо намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Лион» в среднем пропускает гол за матч
- «Пираты» не уступили в 2 своих последних матчах
- «Лион» победил в 5 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Лион» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Брест» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75