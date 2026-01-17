прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.60

18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Брест». Начало игры — в 22:45 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» на 2 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» одолели «Лилль» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Монако» (3:1). Плюс поединок с «Сен-Сиром» завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Лион» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Корентен Толиссо — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Ткачи» нынче знатно поднаторели в плане результатов. Команда победила в 5 своих последних поединках.

Причем «Лион» традиционно сложнго противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» намерены подтянуться к заветной тройке лидеров.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» на 8 очков отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» одолели «Осер» (2:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Авраншу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкого «Ренна» (1:3).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Брест» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже год не побеждает «ткачей». Да и вообще, «пираты» явно не отличаются пресловутой стабильностью результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пираты» твердо намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Лион» в среднем пропускает гол за матч

«Пираты» не уступили в 2 своих последних матчах

«Лион» победил в 5 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Лион» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Брест» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75