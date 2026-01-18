«Лион» и «Брест» подходят к очной с одинаково понятной мотивацией. Хозяева продолжают погоню за зоной Лиги чемпионов, гости стараются окончательно оторваться от турбулентного начала чемпионата и закрепиться в середине таблицы. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:15 Стартовые составы команд:

«Лион»: Грейф, Тальяфико, Тессманн, Эндрик, Шульц, Абнер, Морейра, Клюйверт, Мата, Мортон, Мейтленд-Найлз.

«Брест»: Кудер, Локо, Кулибали, Шардонне, Лала, Шотар, Манетти, Тузар, Лабо-Ласкари, Ажорк, Дель Кастильо.

22:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Ромен Лиссорг, ассистенты — Юссеф Эль-Хамзауи и Хусейн Оджак, четвёртый арбитр — Микаэль Лесаж, VAR — Мехди Мохтари и Гийом Паради.

«Лион»

«Лион» заметно прибавил после зимней паузы и сейчас проводит один из самых уверенных отрезков в сезоне. Пять побед подряд во всех турнирах, в том числе кубковый успех в Лилле, позволили команде Паулу Фонсеки вернуть ощущение стабильности и подняться на пятое место в Лиге 1. В чемпионате «ткачи» выиграли три из четырёх последних матчей и вплотную приблизились к тройке лидеров.

Домашний фактор остаётся одним из главных аргументов хозяев. На «Групама Стэдиум» «Лион» выиграл шесть из восьми матчей текущего розыгрыша Лиги 1, и по этому показателю уступает только лидерам чемпионата. Именно здесь команда чаще всего навязывает соперникам высокий темп и контролирует игру через владение мячом.

Отдельной линией проходит вклад Павела Шульца. Полузащитник быстро адаптировался к французскому чемпионату и уже набрал двузначное количество результативных действий в лиге. Его умение находить пространство между линиями стало важным элементом атакующей структуры «Лиона» на фоне отсутствия ряда игроков из-за травм и дисквалификаций.

«Брест»

«Брест» проводит менее ровный сезон, но в последние недели сумел заметно выправить ситуацию. После болезненного кубкового поражения от «Авранша» команда Эрика Руа начала набирать очки в чемпионате и выиграла четыре из пяти последних матчей Лиги 1, что позволило подняться в район середины таблицы.

В атаке у гостей по-прежнему многое строится вокруг Людовика Ажорка. Опытный нападающий остаётся ключевой фигурой впереди, регулярно участвует в голевых эпизодах и задаёт направление быстрым атакам. При этом неопределённость вокруг его будущего и кадровые потери в обороне добавляют нестабильности общей картине.

На выезде «Брест» старается действовать прагматично, делая ставку на плотную структуру и быстрые переходы. Такой подход уже принёс результат в матчах с прямыми конкурентами, однако против команд из верхней части таблицы он требует максимальной концентрации на протяжении всех девяноста минут.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60.