18 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Хетафе» и «Валенсия». Начало встречи — в 16:00 мск.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 21 балл в активе и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в четыре балла от зоны вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 19-го тура национального чемпионата клуб на домашней арене потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).
Перед этим коллектив из пригорода Мадрида уже набрал один балл, когда с результатом 1:1 в чужих стенах разошелся мировой с «Райо Вальекано».
Не сыграют: травмирован — Абкар, Давинчи, Камара и Майораль, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» не выиграл в основное время, а в шести последних матчах проиграл пять раз.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также игровые проблемы соперника.
Борха Майораль, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 17 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 18-е место, что в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), с отставанием в один пункт от безопасной 17-й позиции и с отрывом в три очка от ближайшего преследователя «Леванте».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на чужом поле обыграл «Бургос» (2:0) и вышел в следующий раунд.
Перед этим в прошлом туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал один балл, когда на этот раз в домашних стенах разошелся мировой с «Эльче» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Агирресабала, Коррея, Диакаби и Раба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть, что соперник не уступает им в классе, а также фактор чужого поля.
Уго Дуро — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Хетафе» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Хетафе» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.75, выигрыш «Валенсии» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.95 и 1.37.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хетафе».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.95