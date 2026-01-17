18 января в 20-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Хетафе» и «Валенсия». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 21 балл в активе и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в четыре балла от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 19-го тура национального чемпионата клуб на домашней арене потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).

Перед этим коллектив из пригорода Мадрида уже набрал один балл, когда с результатом 1:1 в чужих стенах разошелся мировой с «Райо Вальекано».

Не сыграют: травмирован — Абкар, Давинчи, Камара и Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» не выиграл в основное время, а в шести последних матчах проиграл пять раз.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также игровые проблемы соперника.

Борха Майораль, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам 19-ти туров испанской Ла Лиги имеет 17 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-е место, что в зоне понижения в классе (18-20-я строчки), с отставанием в один пункт от безопасной 17-й позиции и с отрывом в три очка от ближайшего преследователя «Леванте».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании клуб на чужом поле обыграл «Бургос» (2:0) и вышел в следующий раунд.

Перед этим в прошлом туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал один балл, когда на этот раз в домашних стенах разошелся мировой с «Эльче» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Агирресабала, Коррея, Диакаби и Раба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть, что соперник не уступает им в классе, а также фактор чужого поля.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Хетафе» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.75, выигрыш «Валенсии» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.95 и 1.37.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хетафе».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.95