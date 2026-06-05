прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.15

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гибралтар и Каймановы острова. Начало игры — в 20:00 мск.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтарцы провалили отбор на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей группе.

При этом Гибралтар не набрал ни одного очка. Команда пропустила 28 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гибралтарцы одолели Британские Виргинские острова (4:0).

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До того команда была бита латвийцами (0:1). Да и еще один поединок с Латвией завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах Гибралтар добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

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Состояние команды: Гибралтарцы не преуспевают в плане результатов. Команда до последнего успеха не выигрывала полтора года.

Причем Гибралтар имеет огромные проблемы с реализацией. Команда до последнего поединка не забивала 3 матча кряду.

Каймановы острова

Турнирное положение: Островитяне не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Каймановы острова на 4 очка отстали от второй позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне одолели Багамские острова (1:0).

До того команда расписала паритет с Британскими Виргинскими островами (1:1). А вот чуть ранее она разгромила Ангилью (4:0).

При этом Каймановы острова в 5 своих последних поединках добыли 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Островитяне нынче выглядят довольно выгодно. Команда не уступила 3 раза кряду.

При этом Каймановы острова нынче испытывают сложности с реализацией. Да и оборонительные редуты не назовешь монолитными.

Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и состав по именам выглядит скромно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гибралтар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Гибралтарцы мотивированы добыть вторую победу кряду, да и островитянам голы даются натужновато.

2.15 Фора Гибралтара -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Гибралтар — Каймановы острова принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора Гибралтара -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

4.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч Гибралтар — Каймановы острова позволит вывести на карту выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.

Пять причин, почему ставка зайдет