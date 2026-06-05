6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гибралтар и Каймановы острова. Начало игры — в 20:00 мск.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтарцы провалили отбор на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей группе.
При этом Гибралтар не набрал ни одного очка. Команда пропустила 28 мячей в 8 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гибралтарцы одолели Британские Виргинские острова (4:0).
До того команда была бита латвийцами (0:1). Да и еще один поединок с Латвией завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах Гибралтар добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: Гибралтарцы не преуспевают в плане результатов. Команда до последнего успеха не выигрывала полтора года.
Причем Гибралтар имеет огромные проблемы с реализацией. Команда до последнего поединка не забивала 3 матча кряду.
Каймановы острова
Турнирное положение: Островитяне не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Каймановы острова на 4 очка отстали от второй позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне одолели Багамские острова (1:0).
До того команда расписала паритет с Британскими Виргинскими островами (1:1). А вот чуть ранее она разгромила Ангилью (4:0).
При этом Каймановы острова в 5 своих последних поединках добыли 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Островитяне нынче выглядят довольно выгодно. Команда не уступила 3 раза кряду.
При этом Каймановы острова нынче испытывают сложности с реализацией. Да и оборонительные редуты не назовешь монолитными.
Команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами. Да и состав по именам выглядит скромно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гибралтар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
Прогноз: Гибралтарцы мотивированы добыть вторую победу кряду, да и островитянам голы даются натужновато.
Ставка: Фора Гибралтара -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Каймановы острова не уступили в 3 своих последних матчах
- Островитяне крайне нестабильны в плане игры и результатов
- Гибралтар только-только победил впервые за полтора года
- Гибралтарцы в последнем отборочном цикле отличились всего 3 раза в 8 матчах
- Обе команды забивают в среднем реже одного мяча за матч