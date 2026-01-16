17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 30 очков в активе и находится в середине таблицы .

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием только в три пункта от зоны еврокубков (топ-5), а также в пять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу в серии пенальти над «Эвертоном» (1:1).

Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Черные Коты» теперь в чужих стенах потерпели разгромное поражение от «Брентфорда» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмирован — Алесе, уехали на Кубок Африки — Диарра и Тальби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сандерленд» ни разу не выиграл в основное время при пяти ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также нынешний спад в игре соперника.

Вильсон Изидор — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 28 баллов в активе и скорее борется за еврокубки, чем выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров (топ-5) и в два — от нынешнего соперника, а также с отрывом в 14 пунктов от зоны вылета.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Орлы» на чужом поле сенсационно проиграли низшедивизионному «Макклсфилду» (1:2) и вылетели из турнира.

Перед этим в коллектив в предыдущем туре национального первенства также не выиграл, когда теперь на своем поле разошелся мировой с «Астон Виллой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Клайн, Кпора, Лерма, Муньос и Нкетия, уехал на Кубок Африки — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» не выиграл при пяти поражениях и четырех ничьих.

Такая форма сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Сандерленда» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Сандерленд» сыграл вничью

в пяти из восьми последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.15, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Хотя бы одна команда не забьет

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Сандерленд» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в пяти шести из девяти последних матчей, если также учесть неосновное время.

«Сандерленд» победит

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Сандерленд» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: «Сандерленд» победит за 2.70.