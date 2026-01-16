ставка за 3.50 на матч Примеры 16 января

17 января в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе после 19-и туров. «Бетис» продолжает борьбу за зону еврокубков. «Сельта» (7-е место) набрал столько же баллов (29).

Команда располагается на 8-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 16 очков из 27-и возможных на своем поле. За 9 встреч «Бетис» забил 18 голов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Эльче» (2:1) в Кубке Испании, а до этого «Бетис» сыграл вничью с «Овьедо» (1:1), сравняв счет на 83-й минуте.

В последних 5-и встречах в Примере команда обыграла только «Хетафе» (4:0), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Бетис» сумел забить 9 голов при 11-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Амрабат, Эз Абде (в сборной), Беллерин, Кучо, Фирпо и Иско (травмы).

Состояние команды: «Бетис» продолжает борьбу за сохранение места в топ-6 в Примере. Команда ведет борьбу с «Сельтой», а для решения своей задачи необходимо чаще побеждать.

В последних 5-и очных поединках «Бетис» по 2 раза выиграл и проиграл «Вильярреалу», а также однажды сыграл вничью. Смогут ли хозяева набрать важные очки? На своем поле «Бетис» попытается доминировать.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, доставляя проблемы лидерам. «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе после 18-и туров.

В гостях команда играет также неплохо, как и дома. «Вильярреал» располагается на 4-й позиции в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 16 очков из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда обыграла «Алавес» со счетом 3:1. Матчем ранее «Вильярреал» с таким же счетом одолел «Эльче» в чемпионате Испании.

До этого команда проиграла 3 встречи подряд во всех турнирах. За этот отрезок «Вильярреал» уступил «Барселоне» (0:2) в Примере, «Расингу» (1:2) в Кубке Испании и «Копенгагену» (2:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Ахомах, Гуйе (в сборной), Кабанес, Коста, Фернандес и Камбвала (травмы).

Состояние команды: В последнее время «Вильярреал» активировался и начал побеждать, а до этого у команды был непростой отрезок из поражений. Кажется, что сейчас «Вильярреал» попрет.

К тому же, у команды есть полузащитник Альберто Молейро, который в нынешнем сезоне очень результативен. Футболист забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи за 18 встреч чемпионата Испании.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах Примеры «Бетис» выиграл только 1 раз

В последних 2-х матчах «Вильярреал» победил с одинаковыми счетами 3:1

В последнем очном поединке команды сыграли вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче между «Бетисом» и «Вильярреалом» нет явного фаворита. На победу одной из команд букмекеры предоставляют одинаковый коэффициент — 2.60. Ничья оценена в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью.

3.50 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Бетис» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: В 1-м тайме забьет только одна из команд.

1.87 В 1-м тайме забьет только одна команда. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бетис» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.