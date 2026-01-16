17 января в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Вильярреал». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Бетис»
Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе после 19-и туров. «Бетис» продолжает борьбу за зону еврокубков. «Сельта» (7-е место) набрал столько же баллов (29).
Команда располагается на 8-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 16 очков из 27-и возможных на своем поле. За 9 встреч «Бетис» забил 18 голов.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Эльче» (2:1) в Кубке Испании, а до этого «Бетис» сыграл вничью с «Овьедо» (1:1), сравняв счет на 83-й минуте.
В последних 5-и встречах в Примере команда обыграла только «Хетафе» (4:0), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Бетис» сумел забить 9 голов при 11-и пропущенных.
Не сыграют: Амрабат, Эз Абде (в сборной), Беллерин, Кучо, Фирпо и Иско (травмы).
Состояние команды: «Бетис» продолжает борьбу за сохранение места в топ-6 в Примере. Команда ведет борьбу с «Сельтой», а для решения своей задачи необходимо чаще побеждать.
В последних 5-и очных поединках «Бетис» по 2 раза выиграл и проиграл «Вильярреалу», а также однажды сыграл вничью. Смогут ли хозяева набрать важные очки? На своем поле «Бетис» попытается доминировать.
«Вильярреал»
Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, доставляя проблемы лидерам. «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе после 18-и туров.
В гостях команда играет также неплохо, как и дома. «Вильярреал» располагается на 4-й позиции в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 16 очков из 24-х возможных.
Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда обыграла «Алавес» со счетом 3:1. Матчем ранее «Вильярреал» с таким же счетом одолел «Эльче» в чемпионате Испании.
До этого команда проиграла 3 встречи подряд во всех турнирах. За этот отрезок «Вильярреал» уступил «Барселоне» (0:2) в Примере, «Расингу» (1:2) в Кубке Испании и «Копенгагену» (2:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: Ахомах, Гуйе (в сборной), Кабанес, Коста, Фернандес и Камбвала (травмы).
Состояние команды: В последнее время «Вильярреал» активировался и начал побеждать, а до этого у команды был непростой отрезок из поражений. Кажется, что сейчас «Вильярреал» попрет.
К тому же, у команды есть полузащитник Альберто Молейро, который в нынешнем сезоне очень результативен. Футболист забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи за 18 встреч чемпионата Испании.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах Примеры «Бетис» выиграл только 1 раз
- В последних 2-х матчах «Вильярреал» победил с одинаковыми счетами 3:1
- В последнем очном поединке команды сыграли вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче между «Бетисом» и «Вильярреалом» нет явного фаворита. На победу одной из команд букмекеры предоставляют одинаковый коэффициент — 2.60. Ничья оценена в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.50.
Прогноз: В 1-м тайме забьет только одна из команд.
Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.