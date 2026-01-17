В субботу вечером в Севилье сойдутся команды, которые пока идут разными траекториями, но решают похожие задачи. «Реал Бетис» принимает «Вильярреал» — матч для одних про попытку удержаться в верхней зоне, для других — про продолжение погони за лидерами чемпионата. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:30 Стартовые составы команд:

«Реал Бетис»: Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Ло Чельсо, Альтимира, Форнальс, Авила, Антони.

«Вильярреал»: Луис Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Комесанья, Парехо, Бьюкенен, Микаутадзе, Морено.

22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Виктор Гарсия; ассистенты — Исраэль Барсена, Фабиан Бланко; четвёртый арбитр — Даниэль Клементе; VAR — Даниэль Хесус Трухильо; AVAR — Пабло Гонсалес.

«Реал Бетис»

Начало 2026 года в лиге получилось смазанным. После поражения от «Реала» и ничьей с аутсайдером «Овьедо» команда Мануэля Пеллегрини снова оказалась в привычной для себя зоне неопределённости. Шестое место, плотная таблица и ощущение, что любая серия может как поднять в зону Лиги Чемпионов, так и отбросить далеко назад.

При этом дома «Бетис» остаётся довольно надёжным. Забивают почти в каждом матче, редко проваливаются и обычно навязывают темп за счёт владения и позиционных атак. Три домашних поражения за сезон — не катастрофа, но и не показатель команды, которая контролирует ситуацию.

Дополнительная проблема — кадровая. Отсутствие Иско заметно бьёт по креативу между линиями, а отъезд Абде на Кубок Африки сокращает варианты на флангах. В таких условиях «Бетису» особенно важно сохранять баланс и не превращать игру в обмен ударами, где соперник чувствует себя комфортнее.

«Вильярреал»

Команда Марселино подходит к матчу в куда более спокойном состоянии. Победа над «Алавесом» позволила сохранить третью строчку, а игра в запасе по-прежнему оставляет пространство для манёвра в гонке за лидерами. Отрыв от «Барселоны» немалый, но сезон ещё слишком длинный, чтобы выходить из борьбы.

Главное оружие «Вильярреала» — стабильность. Минимум ничьих, чёткая структура и умение дожимать соперников, особенно на выезде. Шестнадцать очков в восьми гостевых матчах — один из лучших показателей в лиге и важный аргумент перед поездкой в Севилью.

Да, еврокубковая кампания сложилась неудачно, но в контексте Ла Лиги это даже сыграло на руку, команда полностью сфокусирована на чемпионате. Связка в атаке работает регулярно, и, если «Вильярреал» находит пространство между линиями, остановить его бывает непросто.