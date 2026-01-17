17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» проводят посредственный сезон.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Юнайтед» на один зачетный балл отстает от первой пятерки.  А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красные дьяволы» уступили «Брайтону» (1:2).

До того команда не смогла одолеть «Бернли» (2:2).  Да и поединок с «Лидсом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Маттейс Де Лигт — травмирован.

Состояние команды: «Красные дьяволы» нынче находятся далеко не в лучших кондициях.  Плюс смена тренера наверняка не пройдет бесследно.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно удачно противостоит «Манчестер Сити».  В пяти последних очных поединках команда победила дважды при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков.  «Красные дьяволы» явно будут активно атаковать.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в нынешнем сезоне не столь преуспеваеют в плане результатов.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» на 6 очков отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Горожане» сумели одолеть «Ньюкасл» (2:0).

До того команда просто-таки уничтожила «Эксетер» (10:1).  А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Брайтон» (1:1).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йошко Гвардиол — травмирован.

Состояние команды: «Горожане» в последних поединках выглядели весьма симпатично.  Команда победила дважды кряду.

При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает реже гола за матч.  Плюс забивать в составе «горожан» уж точно есть кому.

Команда уже больше года не проигрывает «Манчестер Юнайтед».  Вот и в нынешней диспозиции она обязана побеждать земляков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  Команда Гвардиолы попытается еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Горожане» не победили в 2 своих последних поединках
  • «Манчестер Сити» больше года не проигрывает «Манчестер Юнайтед»
  • «Горожанге» пропускают в среднем реже гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Горожане» намерены не отставать от лидера, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «красные дьяволы» нынче крайне нестабильны.

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 5.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

Сбалансированный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.97.