Потеряет ли «Бавария» очки в Лейпциге?

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.25

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига продолжает борьбу за тройку сильнейших и место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент на счету «красных быков» 32 очка и третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Коллектив из одноименного города провел 16 матчей и в них забил 32 мяча, а пропустил 19.

Последние матчи: среди недели «РБ Лейпциг» смог победить «Фрайбург» со счетом 2:0.

До этого же подопечные Оле Вернера проиграли «Байеру» (1:3) и «Униону» (1:3).

Не сыграют: травмированы Вигго Гебель и Бенжамин Хенрикс.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» в текущем сезоне выступает достаточно стабильно и точно должен быть выше, чем в прошлом сезоне, когда он стал только седьмым. У команды хорошие игра и состав, поэтому она вполне может навязать борьбу за топ-3, но не за чемпионство, поскольку там «Бавария» шансов не даст.

«Бавария»

Турнирное положение: команда из Мюнхена является явным лидером чемпионата страны и безоговорочным фаворитом сезона.

Сейчас в активе мюнхенцев 47 зачетных баллов и уверенное первое место в турнирной таблице.

Баварцы больше всех забили в лиге и меньше всех пропустили и имеют такую разницу забитых и пропущенных — 66:13.

Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» выиграли у «Кельна» (3:1), «Вольфсбурга» (8:1) и «Хайденхайма» (4:0).

Лишь до этого мюнхенский коллектив потерял очки, сыграв вничью с «Майнцем» (2:2).

Не сыграют: в лазарете «красных» Конрад Лаймер, Джамао Мусиала и Йосип Станишич, а в расположении сборной Николас Джексон.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани являются явными и безоговорочными фаворитами Бундеслиги. Если «Бавария» отдаст титул, это будет провалом.

Да и вообще «Бавария» с такой игрой и составом является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие, включая Лигу чемпионов, но в самом престижном клубном турнире Европы команде, конечно, будет тяжелее.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл 2 из последних 3 матчей

«Бавария» еще не проигрывала в текущем сезоне Бундеслиги

В последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.80, а победа «РБ Лейпцига» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.32 и 3.20.

Прогноз: обе команды играют результативно, поэтому мы должны увидеть много голов.

Ставка: тотал больше 4 за 2.20.

Прогноз: «РБ Лейпциг» должен дать бой «Баварии» на своем поле и не проиграть более, чем в один мяч.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой+1 за 2.00.