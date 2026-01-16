17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: команда из Лейпцига продолжает борьбу за тройку сильнейших и место в зоне Лиги чемпионов.
В настоящий момент на счету «красных быков» 32 очка и третье место в турнирной таблице Бундеслиги.
Коллектив из одноименного города провел 16 матчей и в них забил 32 мяча, а пропустил 19.
Последние матчи: среди недели «РБ Лейпциг» смог победить «Фрайбург» со счетом 2:0.
До этого же подопечные Оле Вернера проиграли «Байеру» (1:3) и «Униону» (1:3).
Не сыграют: травмированы Вигго Гебель и Бенжамин Хенрикс.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» в текущем сезоне выступает достаточно стабильно и точно должен быть выше, чем в прошлом сезоне, когда он стал только седьмым. У команды хорошие игра и состав, поэтому она вполне может навязать борьбу за топ-3, но не за чемпионство, поскольку там «Бавария» шансов не даст.
«Бавария»
Турнирное положение: команда из Мюнхена является явным лидером чемпионата страны и безоговорочным фаворитом сезона.
Сейчас в активе мюнхенцев 47 зачетных баллов и уверенное первое место в турнирной таблице.
Баварцы больше всех забили в лиге и меньше всех пропустили и имеют такую разницу забитых и пропущенных — 66:13.
Последние матчи: в прошлых турах «звезды юга» выиграли у «Кельна» (3:1), «Вольфсбурга» (8:1) и «Хайденхайма» (4:0).
Лишь до этого мюнхенский коллектив потерял очки, сыграв вничью с «Майнцем» (2:2).
Не сыграют: в лазарете «красных» Конрад Лаймер, Джамао Мусиала и Йосип Станишич, а в расположении сборной Николас Джексон.
Состояние команды: подопечные Венсана Компани являются явными и безоговорочными фаворитами Бундеслиги. Если «Бавария» отдаст титул, это будет провалом.
Да и вообще «Бавария» с такой игрой и составом является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие, включая Лигу чемпионов, но в самом престижном клубном турнире Европы команде, конечно, будет тяжелее.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Бавария» еще не проигрывала в текущем сезоне Бундеслиги
- В последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 6:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.80, а победа «РБ Лейпцига» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.32 и 3.20.
Прогноз: обе команды играют результативно, поэтому мы должны увидеть много голов.
Ставка: тотал больше 4 за 2.20.
Прогноз: «РБ Лейпциг» должен дать бой «Баварии» на своем поле и не проиграть более, чем в один мяч.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой+1 за 2.00.