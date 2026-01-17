В субботу в Лейпциге попробуют притормозить сезонный разгон «Баварии». «РБ Лейпциг» принимает лидера таблицы на «Ред Булл Арене» — матч, который сам по себе не решает судьбу титула, но вполне способен задать тон всей второй половине сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

37' Нуса сместился в центр с левого фланга, но пробил сильно выше ворот.

35' Нуса забросил в штрафную на Баумгартнера, тот с левой пробил выше ворот!

34' Ромуло не догнал мяч после передачи из глубины.

33' Диоманде прошёл к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, прямо в руки Нойеру.

32' Игра возобновлена, пока что не нужна замена Горецке.

31' До сих пор на газоне Леон Горецка, врачи оказывают помощь.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 0 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 2 2 Фолы 3

29' Зайвальд грубо сыграл прямой ногой против Горецки в отборе, жёлтая карточка.

27' Бишоф простреливал с правого фланга, слишком сильной получилась передача.

25' Гулачи хорош на выходе! В подкате выбил мяч и не дал сыграть Гнабри.

24' Отличный момент был у Нусы! Почти 1 на 1 с Нойером вышел после передачи Зайвальда, но пробил выше ворот!

24' Диас упал у самой линии штрафной после борьбы с Баку, арбитр не верит.

22' Кейн отлично вывел Диаса на ударную позицию пасом из глубины, но офсайд зафиксировал арбитр.

20' ГООООООООЛ! Впереди «РБ»! Нуса запустил Раума в штрафную, тот в касание прострелил вдоль ворот, а Ромуло замкнул на ближней штанге! 1:0!

18' Зайвальд отдал передачу в штрафную, Та перехватил мяч.

16' Диас с левого фланга пытался прострелить в штрафную на Кейна, неточно.

14' Карль вошёл в штрафную после отличного заброса Кейна, но прострел на Диаса оказался неточным.

13' Горецка в подкате перехватил мяч, Нуса пытался обострить.

11' Диас мощно пробил из-за штрафной с правой ноги, Гулачи отбил.

10' Карль сместился с правого фланга в центр и пробил, мяч от защитника ушёл на угловой.

08' Диас прорвался по левому флангу в штрафную и пробросил мимо Гулачи, Раум вынес мяч!

07' Нуса не попал в пустой угол! Блестяще прострелил на дальнюю штангу Диоманде, откровенно простил «Лейпциг» соперника.

05' Карль внешней стороной стопы вырезал мяч на Кейна, Зайвальд перехватил.

05' Ромуло бил с правой из штрафной, Нойер на месте!

03' Мощный заряд дыма с гостевой трибуны окутал всё поле, есть вероятность, что будет остановлена игра.

03' Баумгартнер не попал из убойной позиции! Могли открывать счёт хозяева.

01' «Лейпциг» начал с центра, поехали!

До матча

20:30 Около 2 градусов сегодня в Лейпциге, но без осадков. На игре погода сказаться не должна.

20:00 Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Баку, Орбан, Лукеба, Раум, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Диоманде, Ромуло, Нуса.

«Бавария»: Нойер, Бишоф, Упамекано, Та, Ито, Павлович, Горецка, Олисе, Карль, Диас, Кейн.

19:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Саша Штегеманн, ассистенты — Кристоф Гюнш и Фабиан Майбаум, четвёртый судья — Флориан Экcнер, VAR — Кристиан Дингерт, ассистент VAR — Маркус Хеккер.

«РБ Лейпциг»

Победа над «Фрайбургом» получилась почти тренировочной. Минимум допущенных моментов, строгая структура без мяча и редкая для последних недель спокойная концовка. Для Оле Вернера это был важный сигнал о том, команда умеет не только забивать, но и закрывать матчи, когда это требуется.

В турнирной таблице и борьбе за еврокубки всё очень плотно. Третье место «РБ» выглядит солидно, но отрыв от преследователей минимален, и любая осечка быстро меняет расстановку сил. В этом контексте домашняя серия особенно важна: Лейпциг выиграл семь из восьми матчей на своём поле и уступил здесь лишь однажды, «Байеру» в позапрошлом туре.

И всё же форма остаётся неровной. Последние недели — это чередование удачных отрезков и спадов, когда защита вдруг рассыпается. Против такого соперника, как мюнхенцы, цена каждой ошибки возрастает, а уверенность, набранная в игре с «Фрайбургом», должна быть подкреплена дисциплиной все девяносто минут.

«Бавария»

Мюнхенцы продолжают выигрывать даже тогда, когда матч начинается не по плану. Камбек против «Кёльна» стал очередным примером того, что атака «Баварии» может смести любого соперника. Пятнадцать голов за три встречи — цифры, которые говорят сами за себя.

Отрыв в таблице комфортный, очень близок момент, когда «Бавария» сможет перейти на автопилот. В выездных матчах команда Компани действует почти без сбоев, и победа в Лейпциге может стать ещё одним шагом к рекордным показателям на чужих полях. Тем более, что серия личных встреч сейчас явно на стороне гостей.

При этом защита остаётся темой для обсуждения. «Бавария» редко уходит с поля без пропущенного мяча, и это оставляет шанс сопернику — особенно такому, кто дома играет смело и быстро. Вопрос не в том, создадут ли мюнхенцы моменты, а в том, сколько свободы они позволят Лейпцигу у своих ворот.