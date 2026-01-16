прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.85

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» бьются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Фрайбургу» (1:2).

До того команда поделила очки с «Айнтрахтом» (1:1). А вот поединок с «Хоффенхаймом» принес форменное разочарование (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гамбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Динозавры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Гамбург» традиционно сложно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Динозавры» намерены оторваться от опасной зоны.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М всего на 10 очков отстает топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» уступили «Хоффенхайму» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Аугсбургу» (4:0). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Ганноверу» (0:3).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жеребята» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда все никак не подтянется к зоне еврокубков.

При этом «Боруссия» М не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Продуктивный сезон выдает Харис Табакович. Форвард «жеребят» уже успел наколотить уже 9 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Жеребята» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Гамбург» забивает в среднем гол за матч

«Жеребята» в среднем забивают чаще гола за матч

«Гамбург» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Боруссия» М способна прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно активно понесутся в атаку.

2.85 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Гамбург» — «Боруссия» М принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Гамбург» — «Боруссия» М позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25