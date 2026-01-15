Сможет ли «ПСЖ» реабилитироваться за поражение в Кубке Франции?

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.15

16 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижская команда остается главным и единственным фаворитом в борьбе за золотые медали, поскольку она просто сильнее остальных.

Действующие чемпионы страны сейчас идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

За 17 матчей коллектив из Парижа 37 раз (больше всех в лиге) поразил ворота соперника и 15 раз пропустил.

Последние матчи: в прошлой игре «красно-синие» сенсационно проиграли «Парижу» (0:1) и прекратили борьбу за Кубок Франции.

До этого же парижане смогли выиграть Суперкубок страны, по пенальти победив «Марсель».

В последних играх чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) и «Мец» (3:2).

Не сыграют: травмирован Матвей Сафонов, а в своей сборной Ашраф Хакими.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике остаются фаворитами всех турниров и хотят повторить прошлогодний успех в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Парижане сенсационно покинули Кубок Франции и теперь могут сосредоточиться на игре в других турнирах. У «ПСЖ» есть все для завоевания трофеев и в этой кампании.

«Лилль»

Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за медали и зону Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Сейчас на счету «догов» 32 зачетных балла и четвертая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Лилля имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 33:22.

Последние матчи: лилльская команда тоже прекратила борьбу за Кубок Франции, уступив на своем поле «Лиону» (1:2).

До этого же во французском чемпионате «Лилль» проиграл «Ренну» (0:2), но выиграл у «Осера» (4:3).

Не сыграют: травмирован Усман Туре, а в сборных находятся Аисса Манди и Хамза Игамане.

Состояние команды: подопечные Брюно Женезьо в прошлом сезоне смогли финишировать только на пятой строчке, поэтому сейчас сделают все, чтобы быть выше, в тройке, в зоне Лиги чемпионов.

«Лилль» выглядит достаточно боеспособной командой с хорошим подбором футболистов, поэтому команде точно по силам побороться с «Лансон», «Марселем» и «Лионом».

Статистика для ставок

«ПСЖ» проиграл 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Лилль» проиграл 2 последних матча

В последнем очном матче «Лилль» и «ПСЖ» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.90, а победа «Лилля» — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.475.

Прогноз: «ПСЖ» сильнее, играет дома и после осечки в Кубке Франции должен реабилитироваться перед фанатами.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.15.

Прогноз: обычно «ПСЖ» забивает много, но и пропускает, поэтому ждем результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.