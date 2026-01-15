16 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижская команда остается главным и единственным фаворитом в борьбе за золотые медали, поскольку она просто сильнее остальных.
Действующие чемпионы страны сейчас идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.
За 17 матчей коллектив из Парижа 37 раз (больше всех в лиге) поразил ворота соперника и 15 раз пропустил.
Последние матчи: в прошлой игре «красно-синие» сенсационно проиграли «Парижу» (0:1) и прекратили борьбу за Кубок Франции.
До этого же парижане смогли выиграть Суперкубок страны, по пенальти победив «Марсель».
В последних играх чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) и «Мец» (3:2).
Не сыграют: травмирован Матвей Сафонов, а в своей сборной Ашраф Хакими.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике остаются фаворитами всех турниров и хотят повторить прошлогодний успех в Лиге 1 и Лиге чемпионов.
Парижане сенсационно покинули Кубок Франции и теперь могут сосредоточиться на игре в других турнирах. У «ПСЖ» есть все для завоевания трофеев и в этой кампании.
«Лилль»
Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за медали и зону Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Сейчас на счету «догов» 32 зачетных балла и четвертая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Лилля имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 33:22.
Последние матчи: лилльская команда тоже прекратила борьбу за Кубок Франции, уступив на своем поле «Лиону» (1:2).
До этого же во французском чемпионате «Лилль» проиграл «Ренну» (0:2), но выиграл у «Осера» (4:3).
Не сыграют: травмирован Усман Туре, а в сборных находятся Аисса Манди и Хамза Игамане.
Состояние команды: подопечные Брюно Женезьо в прошлом сезоне смогли финишировать только на пятой строчке, поэтому сейчас сделают все, чтобы быть выше, в тройке, в зоне Лиги чемпионов.
«Лилль» выглядит достаточно боеспособной командой с хорошим подбором футболистов, поэтому команде точно по силам побороться с «Лансон», «Марселем» и «Лионом».
Статистика для ставок
- «ПСЖ» проиграл 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Лилль» проиграл 2 последних матча
- В последнем очном матче «Лилль» и «ПСЖ» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.90, а победа «Лилля» — в 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.475.
Прогноз: «ПСЖ» сильнее, играет дома и после осечки в Кубке Франции должен реабилитироваться перед фанатами.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.15.
Прогноз: обычно «ПСЖ» забивает много, но и пропускает, поэтому ждем результативный матч.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.