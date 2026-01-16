Пятничный вечер в Париже — это встреча двух команд, которые привыкли решать большие задачи. «ПСЖ» после болезненного вылета из Кубка Франции возвращается к лиге и может временно выйти на первое место, а «Лилль» едет на «Парк де Пренс» с мыслью напомнить о себе в чемпионской гонке. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

28' Сантуш разогнал контратаку по правому флангу и пытался скинуть в центр на Жиру, неточно получилось.

26' Мендеш пробил выше ворот издалека.

23' Снова в штангу попал Жиру! Мяч отскочил к Оливье после дальнего удара Перро, с правой вторым касанием пробил француз – чуть-чуть не хватило!

23' Мбаппе с правой простреливал в центр штрафной, Пачо перехватил пас.

21' Снова последний пас не получается у Дуэ, в этот раз Маюлю открывался за спиной защитника.

19' Хвича уже во вратарской обыгрывал соперников после скидки Дембеле, но пробить не дали грузину!

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 2 57 Владение мячом 43 0 Угловые удары 1 2 Фолы 1

18' Дуэ не в темп отдал передачу вперёд на Дембеле, могло получиться опасно.

17' Маюлю не дотянулся до мяча после паса из глубины от Заира-Эмери.

16' У Мендеша не получилось обыграть соперника на левом фланге, но владение осталось у «ПСЖ».

15' Озер длинной передачей пытался начать атаку «Лилля», но отправил мяч в аут.

13' ГОООООООЛ! Впереди «ПСЖ»! Руис сыграл на перехвате на половине поля «Лилля», Витинья отдал на Дембеле, а тот уложил мяч в левый нижний угол из-за штрафной! 1:0!

11' Снова Витинья отдавал вперёд на Дембеле, Нгой не дал сыграть французу.

09' Витинья мягко забрасывал на Дембеле, слишком сильной получилась передача.

06' Мбаппе с острого угла пробил с левой, Шевалье на месте!

05' Мяч пролетел через всю штрафную после навеса Дуэ с правого фланга.

04' Мендеш в касание прострелил на Дуэ, тот пытался скинуть на Дембеле — неточно.

03' Витинья выбил мяч с ближней штанги после навеса с угла поля.

02' Жиру подкараулил отскок после обработки Мбаппе, пытался перекинуть вратаря и попал в перекладину! Убойный момент у «Лилля» на первых минутах!

01' «ПСЖ» начал с центра, поехали!

23:00 Около 10 градусов сегодня в Париже, погода для футбола комфортная, но по ходу игры ожидается дождь.

22:30 Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Шевалье, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Маюлю, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«Лилль»: Озер, Сантуш, Нгой, Манди, Перро, Мукау, Бенталеб, Мбаппе, Харальдссон, Буадди, Жиру.

22:15 Главным арбитром матча назначен Жером Брисар. В текущем сезоне Лиги 1 он отработал девять встреч, показав 40 жёлтых и пять красных карточек, а также назначив всего один пенальти — минимальный показатель в чемпионате (0,11 за матч).

Для ПСЖ фигура Брисара знакомая и не самая приятная: при нём парижане уступили «Марселю» на «Велодроме» — первое подобное поражение в лиге за 14 лет. У «Лилля» баланс с этим арбитром спокойнее: две победы со счётом 1:0 — над «Анже» и тем же «Марселем».

Ассистенты арбитра — Гвеналь Паскалотти и Алексис Оже, четвёртый судья — Хаким Бен Эль Хадж. За VAR отвечают Абделали Шауи и Александр Кастро.

«Пари Сен-Жермен»

Для «ПСЖ» неделя получилась контрастной. В лиге всё выглядит почти безупречно, уверенные победы над «Ренном», «Мецем» и «Парижем», стабильная игра дома и минимум пропущенных мячей. А затем — неожиданный щелчок по самолюбию в виде поражения от всё того же «ФК Париж» в Кубке Франции, которое оборвало серию и оставило неприятное послевкусие.

На «Парк де Пренс» команда Луиса Энрике по-прежнему чувствует себя уверенно. Четыре подряд победы в чемпионате, всего одно потерянное очко в девяти последних домашних матчах и шесть «сухих» игр — цифры говорят сами за себя. Даже при отдельных сбоях в переходных фазах атака остаётся самой продуктивной в лиге.

Отдельный вопрос — ротация и физическое состояние. Потери есть, но глубины состава хватает, чтобы варьировать сочетания без заметной потери качества. Для «ПСЖ» это матч, в котором нужно «отвечать» за неудачу в Кубке.

«Лилль»

«Лилль» подходит к выезду в Париж не в лучшем настроении. Концовка прошлого года была сильной, команда выиграла шесть из семи матчей и всерьёз приблизилась к лидерам, но январь пока складывается тяжело — два поражения подряд, вылет из Кубка и потерянный ритм.

При этом сезон «догов» нельзя сводить к текущему отрезку. Они по-прежнему четвёртые, умеют терпеть и довольно уверенно чувствуют себя на выезде, две последние гостевые победы в лиге — хороший аргумент перед поездкой в столицу. Да и в атаке команда способна играть разнообразно, даже если не всегда хватает стабильности.

Есть и кадровые сложности — дисквалификации, травмы, отсутствие ряда ключевых фигур. В таких условиях многое будет зависеть от организации и хладнокровия. Для «Лилля» это матч, где очки могут резко изменить настроение вокруг команды, даже если фаворит очевиден.

Очные встречи

Парижане выиграли четыре последних матча против «Лилля», включая прошлогоднюю игру на «Парк де Пренс», и в целом чувствуют себя в этом противостоянии уверенно. Но в первом круге нынешнего сезона северяне уже показали, что способны цепляться за результат — та ничья до сих пор остаётся для них точкой опоры перед выездом в Париж.