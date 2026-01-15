16 января в матче 18-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Лорьян». Начало встречи — в 21:00 мск.

Сергей ПисцовСергей ПисцовРедактор новостей, аналитикПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Монако»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе после 17-и туров.  «Монако» отстает от зоны еврокубков на 7 пунктов.

Команда играет гораздо лучше дома, нежели в гостях.  «Монако» набрал 16 очков из 27-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю также 9-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Орлеан» (3:1) в Кубке Франции.  Матчем ранее «Монако» уступил «Лиону» со счетом 1:3 в Лиге 1, провалив 2-й тайм.

У команды продолжается серия поражений в чемпионате Франции, которая насчитывает уже 3 матча подряд.  За этот отрезок «Монако» также уступил «Марселю» (0:1) и «Бресту» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Камара, Диатта (в сборной), Кулибали (красная карточка), Керер, Салису (дисквалификации), Фати, Градецкий, Минамино, Погба, Вандерсон (травмы).

Состояние команды: «Монако» проводит далеко не самый лучший сезон.  В команде поменялся главный тренер, череда травм и отрезками провальная игра.

В последнее время российский полузащитник «Монако» Александр Головин стабильно выступает в стартовом составе.  В 11-и встречах Лиги 1 футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Лорьян»

Турнирное положение: После 17-и туров в Лиге 1 команда располагается на 12-й позиции в таблице с 19-ю очками в активе.  «Лорьян» опережает зону вылета на 5 баллов.

Команда является одной из худших в чемпионате Франции по результатам гостевых встреч.  «Лорьян» набрал только 2 очка из 24-х возможных на чужом поле, занимая предпоследнее 17-е место по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «От Лион» (3:1) в Кубке Франции, а до этого «Лорьян» сыграл вничью с «Метцем» со счетом 1:1 в Лиге 1.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 8-и последних матчей.  За этот период «Лорьян» сумел победить 4 раза при таком же количестве ничейных результатов.

Не сыграют: Кацерис и Туре (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Лорьян» продолжает бороться за сохранение прописки в Лиге 1.  Команда уже не борется за еврокубки, пытаясь остаться в середине турнирной таблицы.

В последних 5-и очных встречах «Лорьян» только однажды уступил «Монако», трижды сыграл вничью и 1 раз победил.  Получится ли набрать очки на сей раз?  Большой вопрос...

Статистика для ставок

  • «Монако» проиграл 3 последних матча Лиги 1
  • «Лорьян» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей
  • В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60.  Ничья оценена в 4.30, а победа «Лорьяна» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме «Монако» поведет в счете.

2.00Победа «Монако» в 1-м тайме.Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Монако» — «Лорьян»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Монако» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Монако» уверенно обыграет соперника на своем поле.

1.95Победа «Монако» с форой (-1).Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.95 на матч «Монако» — «Лорьян»  принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) за 1.95.