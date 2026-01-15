Сможет ли «Монако» прервать серию поражений в Лиге 1?

ставка за 2.00 на матч Лиги 1 16 января

16 января в матче 18-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Лорьян». Начало встречи — в 21:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе после 17-и туров. «Монако» отстает от зоны еврокубков на 7 пунктов.

Команда играет гораздо лучше дома, нежели в гостях. «Монако» набрал 16 очков из 27-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю также 9-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Орлеан» (3:1) в Кубке Франции. Матчем ранее «Монако» уступил «Лиону» со счетом 1:3 в Лиге 1, провалив 2-й тайм.

У команды продолжается серия поражений в чемпионате Франции, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Монако» также уступил «Марселю» (0:1) и «Бресту» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Камара, Диатта (в сборной), Кулибали (красная карточка), Керер, Салису (дисквалификации), Фати, Градецкий, Минамино, Погба, Вандерсон (травмы).

Состояние команды: «Монако» проводит далеко не самый лучший сезон. В команде поменялся главный тренер, череда травм и отрезками провальная игра.

В последнее время российский полузащитник «Монако» Александр Головин стабильно выступает в стартовом составе. В 11-и встречах Лиги 1 футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Лорьян»

Турнирное положение: После 17-и туров в Лиге 1 команда располагается на 12-й позиции в таблице с 19-ю очками в активе. «Лорьян» опережает зону вылета на 5 баллов.

Команда является одной из худших в чемпионате Франции по результатам гостевых встреч. «Лорьян» набрал только 2 очка из 24-х возможных на чужом поле, занимая предпоследнее 17-е место по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «От Лион» (3:1) в Кубке Франции, а до этого «Лорьян» сыграл вничью с «Метцем» со счетом 1:1 в Лиге 1.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 8-и последних матчей. За этот период «Лорьян» сумел победить 4 раза при таком же количестве ничейных результатов.

Не сыграют: Кацерис и Туре (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Лорьян» продолжает бороться за сохранение прописки в Лиге 1. Команда уже не борется за еврокубки, пытаясь остаться в середине турнирной таблицы.

В последних 5-и очных встречах «Лорьян» только однажды уступил «Монако», трижды сыграл вничью и 1 раз победил. Получится ли набрать очки на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Монако» проиграл 3 последних матча Лиги 1

«Лорьян» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Лорьяна» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме «Монако» поведет в счете.

2.00 Победа «Монако» в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Монако» — «Лорьян» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Монако» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Монако» уверенно обыграет соперника на своем поле.

1.95 Победа «Монако» с форой (-1). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Монако» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) за 1.95.