прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.33

14 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» М. Начало игры — в 20:30 мск.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» на 2 очка отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» не уступили «Штутгарту» (0:0).

До того команда сумела обыграть «Гамбург» (4:1). А вот поединок с «Боруссией» Д завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Хоффенхайм» традиционно неудачно противостоит «Боруссии» М. В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Деревенские» намерены подтянуться к первой четверке.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М всего на 8 очков отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Боруссия» М разгромила «Аугсбург» (4:0).

До того команда была разбита «Ганновером» (0:3). А вот чуть ранее она уступила своим дортмундским одноклубникам (0:2).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жеребята» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.

При этом «Боруссия» М не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда все никак не поднимется выше середины таблицы. Зато Харис Табакович наколотил уже 9 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Жеребята» намерены максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Деревенские» не проигрывают 2 матча подряд

«Хоффенхайм» в среднем забивает 2 гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Хоффенхайм» нынче поднаторел в плане результатов, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к зоне Лиги чемпионов, и явно сразу активно полетят в атаку.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80