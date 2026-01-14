14 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Альбасете» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск.

«Альбасете»

Турнирное положение: «Альбасете» уже прошел три стадии Кубка Испании, в которых был сильнее «Леганеса» (2:1), «Сан-Фернандо» (3:0) и «Сельты» (2:2) в серии пенальти.

Команда по итогам 21-го тура Ла Лиги 2 занимает 17-ю строчку с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (19-22-я позиции) и с отставанием в 10 очков от зоны плей-офф за попадание в элиту.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура Ла Лиги 2 клуб на чужой арене разошелся мировой с «Реал Сосьедадом B» (0:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Леганеса» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Пуэрта, Ихинио и Хон Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбасете» проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в четвертьфинал, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.

Хефте — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал», в отличие от соперника, прошел только одну стадию Кубка Испании текущего сезона, в которой обыграл «Талаверу» (3:2).

Команда после 19-ти туров Ла Лиги идёт второй с отставанием в четыре балла от лидера «Барселоны», а также с отрывом в четыре очка от третьего «Вильярреала», у которого на одну игру меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках полуфинала Суперкубка Испании королевский клуб на нейтральном поле потерпел поражение от «Барселоны» (2:3).

Перед этим в поединке полуфинала этого же турнира коллектив, конечно, выиграл, когда снова-таки в нейтральных стенах с результатом 2:1 обыграл «Атлетико» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Милитао, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл пять раз при одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Альбесете» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Реала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.00, победа «Альбасете» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Реала».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17