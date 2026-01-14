В среду, 14 января, «Альбасете» примет мадридский «Реал» в рамках 1/8 Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Альбасете»: Лисоайн, Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу, Мелендез, Руиз, Вильяр, Капи, Ласо, Эскрих.

«Реал»: Лунин, Корредор, Асенсио, Хёйсен, Гарсия, Вальверде, Сестеро, Мастантуоно, Гюлер, Жуниор, Гарсия.

«Альбасете»

«Альбасете» уже прошел три стадии Кубка Испании, в которых был сильнее «Леганеса» (2:1), «Сан-Фернандо» (3:0) и «Сельты» (2:2) в серии пенальти. Команда по итогам 21-го тура Ла Лиги 2 занимает 17-ю строчку с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (19-22-я позиции) и с отставанием в 10 очков от зоны плей-офф за попадание в элиту. В своей предыдущей игре в рамках 21-го тура Ла Лиги 2 клуб на чужой арене разошелся мировой с «Реал Сосьедадом B» (0:0). Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Леганеса» (1:3).

В семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбасете» проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих. Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в четвертьфинал, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе. Хефте — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами. Травмированы — Пуэрта, Ихинио и Хон Гарсия.

«Реал»

«Реал», в отличие от соперника, прошел только одну стадию Кубка Испании текущего сезона, в которой обыграл «Талаверу» (3:2). Команда после 19-ти туров Ла Лиги идёт второй с отставанием в четыре балла от лидера «Барселоны», а также с отрывом в четыре очка от третьего «Вильярреала», у которого на одну игру меньше. В своей предыдущей игре в рамках полуфинала Суперкубка Испании королевский клуб на нейтральном поле потерпел поражение от «Барселоны» (2:3). Перед этим в поединке полуфинала этого же турнира коллектив, конечно, выиграл, когда снова-таки в нейтральных стенах с результатом 2:1 обыграл «Атлетико» (2:1).

В шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл пять раз при одном поражении. Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником. Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами. Травмирован — Милитао.

Личные встречи

Последние матчи между командами состоялись в сезоне 2004/2005 в рамках Примеры. Тогда оба раза победил «Реал»: дома 6:1, на выезде 1:2.

За всю историю команды сыграли между собой 14 матчей. В 11 играх победил «Реал», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80