Победит ли «Ньюкасл» «Ман Сити» в Кубке Лиги?

прогноз на матч Кубка английской Лиги, ставка за 1.85

13 января в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 23:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл», как и соперник, прошел три стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Брэдфорд» (4:1), «Тоттенхэм» (2:0) и «Фулхэм» (2:1).

Команда после 21-го тура АПЛ занимает шестую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Сороки» на своей арене в серии пенальти одержали победу над «Борнмутом» (3:3).

Перед этим в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда с результатом 4:3 в домашних стенах переиграл «Лидс».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл, включая одну победу в неосновное время.

Это вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Жоэлинтон и Уильям Осула — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущего розыгрыша с двумя голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» также прошел три стадии в Кубке английской Лиги, в которых разобрался с «Хаддерсфилдом» (2:0), «Суонси» (3:1) и «Брентфордом» (2:0).

Команда после 21-го тура АПЛ занимает вторую строчку, на шесть баллов отставая от лидирующего «Арсенала», а также лишь по дополнительным показателям опережая третью «Астон Виллу».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Горожане» на своем поле попросту уничтожили «Эксетер» с результатом 10:1.

Перед этим в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл лишь раз, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей, что сулит сопернику неплохие шансы на успех, особенно если учесть фактор чужого поля.

Райан Шерки и Савиньо — лучшие бомбардиры команды в Кубке английской Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ньюкасл» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в девяти из 12-ти последних матчей «Манчестер Сити» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Ньюкасла» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из семи последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40