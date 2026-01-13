Первый полуфинал Кубка лиги на «Сент-Джеймс Парк» сводит действующего обладателя трофея и команду, которая давно не доходила так далеко. «Ньюкасл» начинает дома и рассчитывает на привычную поддержку трибун, «Манчестер Сити» — на опыт и умение контролировать матчи навылет. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

03' Рэмзи сбил Бернарду Силву в центре поля.

03' Холл пробовал забросить вперёд, Аке перехватил передачу.

01' «Сити» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 3 градусов сегодня в Ньюкасле, но без осадков, так что повлиять на футбол погода не должна.

22:30 Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп; Мёрфи, Тиау, Ботман, Холл; Майли, Гимарайнш, Жоэлинтон; Рэмзи, Висса, Гордон.

«Манчестер Сити»: Траффорд; Нуньеш, Хусанов, Аллейн, Аке; О’Райли, Бернарду, Фоден; Семеньо, Холанн, Доку.

22:15 Матч обслужит Кристофер Кавана, ассистенты — Дэн Кук и Иан Хассин, четвёртый арбитр — Мэттью Донохью, VAR — Стюарт Аттуэлл, ассистент VAR — Крейг Тейлор.

«Ньюкасл»

Кубок лиги стал для «Ньюкасла» особенным ещё в прошлом сезоне, и нынешний путь только усиливает это ощущение. Команда Эдди Хау прошла ранние раунды без лишней суеты, а напряжённый четвертьфинал с «Фулхэмом» показал, что с нервами у хозяев всё в порядке — в решающий момент они способны дождаться и реализовать.

Домашняя серия говорит сама за себя. На «Сент-Джеймс Парк» «сороки» давно не проигрывают, играют смело и обычно задают высокий темп с первых минут. В матчах с командами уровня «Сити» это особенно заметно, сопернику приходится подстраиваться под плотность, скорость и атмосферу, которая здесь всегда работает на хозяев.

Есть и сложности. Линия обороны собрана с оглядкой на травмы, нагрузка после матчей с дополнительным временем ощущается, а вариативность в защите ограничена. Зато впереди хватает движения и формы, Барнс набрал ход, Гордон стабильно создаёт давление на фланге, а связка Гимарайнша с Тонали позволяет «Ньюкаслу» держать мяч и не сваливаться в хаос.

«Манчестер Сити»

«Сити» подходит к полуфиналу с длинной серией без поражений и ощущением контроля над собственной игрой. Разгром «Экзетера» стал удобным способом войти в ритм января, распределить нагрузку и напомнить о глубине состава, даже с учётом травм в обороне.

В этом турнире у команды Гвардиолы в последние годы всё складывалось неровно, поэтому нынешний выход в полуфинал воспринимается как возможность закрыть старые вопросы. Формат из двух матчей диктует осторожность, результат в Ньюкасле важен, но решающим он не будет, и это влияет на подход к игре.

Кадровые потери сказываются прежде всего в защите, где сочетания меняются от матча к матчу. Зато линия атаки остаётся привычно гибкой. Фоден, Доку и Холанн дают разные варианты впереди, а умение «Сити» замедлять игру и удерживать мяч может стать ключевым инструментом на непростом выезде.

