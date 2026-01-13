Первый полуфинал Кубка лиги на «Сент-Джеймс Парк» сводит действующего обладателя трофея и команду, которая давно не доходила так далеко. «Ньюкасл» начинает дома и рассчитывает на привычную поддержку трибун, «Манчестер Сити» — на опыт и умение контролировать матчи навылет. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
03' Рэмзи сбил Бернарду Силву в центре поля.
03' Холл пробовал забросить вперёд, Аке перехватил передачу.
01' «Сити» начал с центра, поехали!
До матча
23:00 Около 3 градусов сегодня в Ньюкасле, но без осадков, так что повлиять на футбол погода не должна.
22:30 Стартовые составы команд:
«Ньюкасл»: Поуп; Мёрфи, Тиау, Ботман, Холл; Майли, Гимарайнш, Жоэлинтон; Рэмзи, Висса, Гордон.
«Манчестер Сити»: Траффорд; Нуньеш, Хусанов, Аллейн, Аке; О’Райли, Бернарду, Фоден; Семеньо, Холанн, Доку.
22:15 Матч обслужит Кристофер Кавана, ассистенты — Дэн Кук и Иан Хассин, четвёртый арбитр — Мэттью Донохью, VAR — Стюарт Аттуэлл, ассистент VAR — Крейг Тейлор.
«Ньюкасл»
Кубок лиги стал для «Ньюкасла» особенным ещё в прошлом сезоне, и нынешний путь только усиливает это ощущение. Команда Эдди Хау прошла ранние раунды без лишней суеты, а напряжённый четвертьфинал с «Фулхэмом» показал, что с нервами у хозяев всё в порядке — в решающий момент они способны дождаться и реализовать.
Домашняя серия говорит сама за себя. На «Сент-Джеймс Парк» «сороки» давно не проигрывают, играют смело и обычно задают высокий темп с первых минут. В матчах с командами уровня «Сити» это особенно заметно, сопернику приходится подстраиваться под плотность, скорость и атмосферу, которая здесь всегда работает на хозяев.
Есть и сложности. Линия обороны собрана с оглядкой на травмы, нагрузка после матчей с дополнительным временем ощущается, а вариативность в защите ограничена. Зато впереди хватает движения и формы, Барнс набрал ход, Гордон стабильно создаёт давление на фланге, а связка Гимарайнша с Тонали позволяет «Ньюкаслу» держать мяч и не сваливаться в хаос.
«Манчестер Сити»
«Сити» подходит к полуфиналу с длинной серией без поражений и ощущением контроля над собственной игрой. Разгром «Экзетера» стал удобным способом войти в ритм января, распределить нагрузку и напомнить о глубине состава, даже с учётом травм в обороне.
В этом турнире у команды Гвардиолы в последние годы всё складывалось неровно, поэтому нынешний выход в полуфинал воспринимается как возможность закрыть старые вопросы. Формат из двух матчей диктует осторожность, результат в Ньюкасле важен, но решающим он не будет, и это влияет на подход к игре.
Кадровые потери сказываются прежде всего в защите, где сочетания меняются от матча к матчу. Зато линия атаки остаётся привычно гибкой. Фоден, Доку и Холанн дают разные варианты впереди, а умение «Сити» замедлять игру и удерживать мяч может стать ключевым инструментом на непростом выезде.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.