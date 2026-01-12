Удержится ли «Байер» в топ-4 Бундеслиги?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.95

13 января в 17-м туре чемпионата Германии сыграют «Гамбург» и «Байер». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Майнц» после 16-ти туров немецкого первенства набрал 16 очков и борется за сохранение прописки в первой Бундеслиге.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в четыре балла как от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), так и от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Бундеслиги клуб на чужой арене потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Айнтрахтом».

Не сыграют: травмированы — Глацель, Омари, Поульсен и Сумаоро, болезнь — Бальде, Филипп и Сухонен, дисквалифицирован — Эльфадли.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гамбург» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Альбер Самби Локонга и Райан Филипп — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» после 16-ти туров немецкого первенства набрал 29 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертую позицию, что в зоне главного еврокубка (топ-4), по дополнительным показателям опережая пятый в таблице «Штутгарт» и на два балла шестой — «Хоффенхайм».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура чемпионата Германии клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Штутгарта» (1:4).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «РБ Лейпциг» — 3:1.

Не сыграют: травмирован — Шик, уехали на Кубок Африки — Бен Сегир, Кофан и Маза, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Байер» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на выезде, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе соперника.

Патрик Шик, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Гамбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов

в семи из 11-ти последних матчей «Байер» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, победа «Гамбурга» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Байера».

2.45 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45