11 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте»и «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» набрал всего 13 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лягушки» одолели «Севилью» (3:0).

До того команда расписала мировую с «Реал Сосьедадом» (1:1). А вот поединок с «Культураль Леонесой» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Леванте» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лягушки» чуть прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Эспаньол». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лягушки» намерены выкарабкаться из опасной зоны.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 5 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Атлетику» (2:1). А вот чуть ранее она минимально одолела «Хетафе».

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Поль Лосано — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Попугаи» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Команда до последней коллизии выиграла 3 матча кряду.

При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

«Попугаи» в двух последних очных поединках переиграли «Леванте». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Попугаи» намерены вернуться на победную тропу.

Статистика для ставок

«Лягушки» не уступили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Эспаньол» пропускает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Эспаньол» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает частенько.

Номинальные гости мотивированы подтянуться к топ-4, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Эспаньола» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05