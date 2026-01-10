прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.66

10 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули»и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» изо всех сил бьются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» лишь на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» разошлись миром с «Вердером» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Майнцем» (0:0). А вот поединок с «Хайденхаймом» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не знает горечи поражений 5 матчей кряду.

Причем «Санкт-Паули» традиционно сложно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой натылы. «Пираты» намерены выбраться из опасной зоны.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за Серебряную салатницу. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 12 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «РБ Лейпциг» уступил «Байеру» (1:3).

До того команда была бита «Униону» (1:3). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Айнтрахт» Фр (6:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ассан Уэдраого — травмирован.

Состояние команды: «Быки» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда проиграла 2 матча кряду.

При этом «РБ Лейпциг» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Быки» в двух последних очных поединках переиграли «Санкт-Паули». Да и Кристоф Баумгартнер наколотил уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» намерены плотнее подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Пираты» не проигрывают 5 матчей кряду

«Быки» уступили в 2 своих последних поединках

«РБ Лейпциг» одолел «Санкт-Паули» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «РБ Лейпциг» нынче пребывает в кризисе, да и «пираты» явно не лыком шиты.

Номинальные гости мотивированы прервать свой безвыигрышный сериал, к тому же одолели «пиратов» в двух последних очных встречах.

3.66 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.66 на матч «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 2660₽, общая выплата — 3660₽

Ставка: Ничья за 3.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

2.28 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.28