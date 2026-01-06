прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.16

7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Лидс». Начало игры — в 23:15 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проводят блеклый сезон. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 2 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» одолели «Кристал Пэлас» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Бернли» (3:1). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 3 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Ден Берн — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.

Причем «Ньюкасл» традиционно успешно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. «Сороки» не проигрывают «павлинам» уже почти 5 лет.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» в текущем сезоне бьются за сохранение прописки в АПЛ. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Лидс» на 8 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лидс» не уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1).

До того команда отобрала очки у «Ливерпуля» (0:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джо Родон — травмирован.

Состояние команды: «Павлины» в последних поединках выглядели довольно симпатично. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

При этом «Лидс» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в трех своих последних поединках команда добыла лишь ничьи.

Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и Доминик Кальверт-Льюин настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Сороки» победили в 2 своих последних поединках

«Лидс» не проигрывает 7 матчей кряду

«Ньюкасл» уже почти 5 лет не проигрывает «павлинам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Сороки» постараются добыть третью победу кряду, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Лидсу».

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Ньюкасл» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Ньюкасл» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90