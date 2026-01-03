прогноз на матч Серии A, ставка за 2.33

4 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Наполи». Начало игры — в 14:30 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: Лациале привычно сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Лацио» на 9 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лациале не смогли одолеть «Удинезе» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Кремонезе» (0:0). А вот поединок с «Пармой» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лацио» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лациале нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Лацио» традиционно удачно противостоит «Наполи». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лациале постараются подтянуться к зоне еврокубков.

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Наполи» переиграл «Кремонезе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Болонье» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Миланом» (2:0).

При этом «Наполи» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку — травмированы.

Состояние команды: «Адзурри» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила трижды кряду.

При этом «Наполи» в среднем пропускает менее гола за матч. Плюс потенциально команда явно способна прибавить во всех компонентах.

А вот «Лацио» команда не может одолеть уже более трех лет. Тем более, «адзурри» имеют серьезные кадровые пробоины.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Адзурри» намерены продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Лацио» не проигрывает 5 матчей кряду

«Наполи» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Наполи» бьется за Скудетто, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы наконец-то одолеть римлян.

Ставка: Победа «Наполи» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50