Воскресная программа Серии A открывается принципиальной встречей в Риме: «Лацио» принимает «Наполи» на «Стадио Олимпико». Гости начинают 2026 год на ходу, одержав три победы подряд в концовке декабря, тогда как хозяева, оставаясь без поражений, всё чаще теряют очки из-за ничьих. Разрыв между командами составляет десять очков, и для «Лацио» этот матч — шанс сократить дистанцию до действующего чемпиона.

38' В перекладину попал Элмас! Головой бил из вратарской после навеса Нереса, близко к голу были гости.

35' Нослин, казалось, уже обыграл вратаря, но бить с острого угла было неудобно. Нападающий скинул на Канчельери, его удар заблокировали.

34' ВАР всё проверил, гол был забит по правилам.

32' ГОООООООЛ! Второй забивает «Наполи»! Политано со штрафного навесил в центр штрафной, а там Рахмани без особого сопротивления пробил головой в угол ворот. 0:2!

31' Штрафной заработали гости на правом фланге, неплохая позиция для подачи.

30' Пеллегрини перехватил заброс Элмаса на Политано, не дал принять мяч итальянцу.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 31 Владение мячом 69 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 2 Фолы 5

28' Мактоминей дотянулся до мяча после навеса с углового, но скинул неточно.

26' В офсайде оказался Нослин.

25' Вообще не держится мяч у «Лацио», «Наполи» ищет моменты в бесконечной позиционной атаке.

23' Элмас пытался войти в штрафную с левого фланга, в итоге рукой сыграл и упустил мяч за лицевую.

21' Нерес заработал угловой, попал в защитника пасом с фланга.

20' Нослин зацепился за мяч после длинного выноса, но неудачно отдал пас партнёру.

18' Нослин пытался скинуть под удар Гендузи, неточно получилось.

17' Мактоминей головой скинул на Жезуса, не дали тому пробить.

16' Романьоли не дал мячу дойти до Хёйлунна, выбил мяч на угловой.

15' Снова на дальней штанге открывался Спинаццола, но не попал по мячу в этот раз.

13' ГОООООООЛ! Впереди «Наполи»! Политано с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а Спинаццола первым касанием с лёта отправил точно между ног Проведелю. 0:1!

12' Лоботка забросил со штрафного на Рахмани, слишком сильная получилась передача.

11' Гендузи сбил Элмаса метрах в 25 от ворот «Лацио», опасный штрафной будет.

10' Нересу не дали пройти по правому флангу, упёрся в защитника бразилец.

08' Нослин не решился бить после навеса Канчельери, неточно скинул на партнёра.

06' Мяч попал в голову Мактоминею после навеса с углового, но удар не получился.

05' Политано заработал угловой для «Наполи».

03' Спинаццола скинул головой в центр штрафной, Хёйлунн нарушил правила в атаке.

01' «Наполи» начал с центра, поехали!

До матча

14:30 Около 14 градусов сегодня в Риме, а по ходу всего матча на «Стадио Олимпико» ожидается дождь.

14:05 Судейская бригада матча: главный арбитр – Давиде Масса, ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвёртый арбитр — Марко Пичинини, ВАР — Алеандро Ди Паоло, АВАР — Даниэле Довери.

13:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Катальди, Башич, Канчельери, Нослин, Дзакканьи.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Хуан Жезус, Политано, Лоботка, Мактоминей, Спинаццола, Нерес, Хёйлунн, Элмас.

«Лацио»

Финиш 2025 года для римлян получился противоречивым. Команда не проиграла ни одного из последних матчей чемпионата, но при этом трижды сыграла вничью в четырёх турах, включая встречи с «Удинезе» и «Кремонезе». Особенно болезненной стала ничья в Удине, где «Лацио» лишился победы из-за спорного гола в компенсированное время.

Единственный успех в лиге с начала декабря пришёлся на выезд в Парму и вошёл в историю клуба, римляне сумели выиграть, оставшись вдевятером. Этот результат стал символом характера команды Маурицио Сарри, которая, несмотря на трансферное эмбарго, продолжает оставаться в борьбе за еврокубки. Дополнительным позитивом стала победа над «Миланом» в Кубке Италии и выход в четвертьфинал турнира.

Домашняя статистика подчёркивает основную черту нынешнего «Лацио» — надёжность. В шести из девяти матчей на «Олимпико» во всех турнирах команда сохранила ворота в неприкосновенности, а Иван Проведель неоднократно становился ключевой фигурой. При этом игры против соперников из верхней половины таблицы остаются проблемой, всего пять очков в восьми таких встречах — показатель, который Сарри предстоит улучшать, начиная с матча против своего бывшего клуба.

«Наполи»

«Наполи» приезжает в Рим в приподнятом настроении. Концовка года получилась для неаполитанцев насыщенной и успешной, сначала завоёван Суперкубок Италии, а затем команда оформила третью подряд победу в чемпионате, обыграв «Кремонезе» со счётом 2:0. Дубль Расмуса Хёйлунна в первом тайме стал ключевым моментом той встречи и подчеркнул уверенность команды в атаке.

Этот отрезок стал своевременным ответом на предыдущие неудачи в Серии A и Лиге чемпионов, которые временно притормозили чемпионский ход. Тем не менее выездная форма остаётся слабым местом, семь поражений на чужих полях за сезон — столько же, сколько за предыдущие тридцать три гостевых матча в чемпионате. Для команды, защищающей скудетто, это тревожный сигнал.

Отдельную интригу добавляет тренерская дуэль. Антонио Конте дважды уступал Маурицио Сарри в очных встречах, когда они возглавляли «Интер» и «Ювентус», и пока так и не смог обыграть своего визави. Учитывая, что «Наполи» не побеждал «Лацио» в последних пяти матчах Серии A, поездка в Рим становится для Конте возможностью переломить сразу несколько неприятных серий.

