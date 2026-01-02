Одержит ли «Вулверхэмптон» первую победу в АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.93

3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 19-ти туров английской Премьер-лиги имеет три очка в активе и находится в самом низу таблицы.

Команда еще не знает побед в текущем сезоне АПЛ и занимает последнюю, 20-ю позицию, что в зоне вылета, с отставанием в 15 баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в предыдущем поединке в 19-м туре английской Премьер-лиги клуб сенсационно отобрал очки у «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью — 1:1.

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Волки» опять-таки на выезде потерпели поражение от «Ливерпуля» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Бельгард, Бентли, Чивоме, Гомеш, Мунетси и Тоти, уехал на Кубок Африки — Агбаду, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл 12 раз при одной ничьей.

Это говорит о низких шансах хозяев на три очка, тем не менее, возможно, против конкурента в борьбе за выживание, да еще и на своем поле им удастся набрать хотя бы один балл.

Ладислав Крейчи и Сантьяго Буэно — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 19-ти туров английской Премьер-лиги имеет 14 очков и также находится внизу таблицы.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне вылета, с отставанием в четыре балла от от безопасной 17-й строчки, а также с отрывом в 11 пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своем поле сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл «Фулхэму».

Не сыграют: травмированы — Диуф и Фабьянски, уехал на Кубок Африки — Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вест Хэм» проиграл три раза, а в восьми последних матчах ни разу не победил.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэм» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, выигрыш «Вест Хэма» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.93 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона».

2.15 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.