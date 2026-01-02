Три очка для басков?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.60

3 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» на 10 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные» разгромили «Алавес» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Уэске» (4:2). А вот поединок с «Барселоной» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Осасуна» традиционно сложно противостоит «Атлетику». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены подтянуться зоне еврокубков.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски бьются за высокие места. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» на 5 очков отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетик» уступил «Эспаньолу» (1:2).

До того команда в овертайме додавила «Оуренсе» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сельты» (0:2).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баски в последних поединках смотрелись бледновато. Команде натужно даются голы.

При этом «Атлетик» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Баски уже 2 матча кряду не могут поразить ворота «Осасуны». Так что команда максимально мотивирована прервать столь неудачный сериал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Баски намерены запрыгнуть в зону еврокубков.

Статистика для ставок

«Красные» победили 2 раза подряд

Баски в среднем забивают реже гола за матч

«Осасуна» забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Атлетик» борется за выход в еврокубки, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы впервые за год одолеть «Осасуну».

2.60 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50