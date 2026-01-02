прогноз на матч Серии A, ставка за 3.50

3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски проводят не столь удачный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Интеру» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Дженоа» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился натужным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Бергамаски нынче находятся на некотором подъеме. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Аталанта» традиционно успешно противостоит «Роме». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски постараются подтянуться к заветной зоне еврокубков.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рома» уверенно одолела «Дженоа» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (1:2). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Комо» (1:0).

При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Рома» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и в кадровом плане «волки» выглядят симпатично.

А вот «Аталанту» команда не побеждает уже 3 с половиной года. «Волки» нынче способны дать бой столь крепкому сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. «Волки» намерены как можно плотнее подтянуться к лидерам.

Статистика для ставок

«Рома» уже 3 с половиной года не побеждает «Аталанту»

«Волки» пропускают в среднем реже гола за матч

«Аталанта» одолела «Рому» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Рома» бьется за самые высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и бергамаски крайне нестабильны.

3.50 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Аталанта» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа «Ромы» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Аталанта» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05