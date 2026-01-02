3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски проводят не столь удачный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Интеру» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Дженоа» (1:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился натужным успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски нынче находятся на некотором подъеме. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Аталанта» традиционно успешно противостоит «Роме». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски постараются подтянуться к заветной зоне еврокубков.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Рома» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рома» уверенно одолела «Дженоа» (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (1:2). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Комо» (1:0).
При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.
Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Рома» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и в кадровом плане «волки» выглядят симпатично.
А вот «Аталанту» команда не побеждает уже 3 с половиной года. «Волки» нынче способны дать бой столь крепкому сопернику.
Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. «Волки» намерены как можно плотнее подтянуться к лидерам.
Статистика для ставок
- «Рома» уже 3 с половиной года не побеждает «Аталанту»
- «Волки» пропускают в среднем реже гола за матч
- «Аталанта» одолела «Рому» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.
Прогноз: «Рома» бьется за самые высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и бергамаски крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Ромы» за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05