3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски проводят не столь удачный сезон.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Бергамаски уступили «Интеру» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Дженоа» (1:0).  Да и поединок с «Кальяри» завершился натужным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Аталанта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Бергамаски нынче находятся на некотором подъеме.  Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Аталанта» традиционно успешно противостоит «Роме».  В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Бергамаски постараются подтянуться к заветной зоне еврокубков.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов.  Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» на 3 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Рома» уверенно одолела «Дженоа» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Ювентуса» (1:2).  А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Комо» (1:0).

При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно.  Тем не менее, проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Рома» в среднем пропускает меньше гола за матч.  Да и в кадровом плане «волки» выглядят симпатично.

А вот «Аталанту» команда не побеждает уже 3 с половиной года.  «Волки» нынче способны дать бой столь крепкому сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно.  «Волки» намерены как можно плотнее подтянуться к лидерам.

Статистика для ставок

  • «Рома» уже 3 с половиной года не побеждает «Аталанту»
  • «Волки» пропускают в среднем реже гола за матч
  • «Аталанта» одолела «Рому» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Рома» бьется за самые высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и бергамаски крайне нестабильны.

3.50П2Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 3.50 на матч «Аталанта» — «Рома»  позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа «Ромы» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.05 на матч «Аталанта» — «Рома»  позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05